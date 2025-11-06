Επένδυση έως 10 δισ. δολάρια: Η ExxonMobil φέρνει ξανά γεωτρήσεις στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια

Η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στον ενεργειακό της χάρτη, τέσσερις δεκαετίες μετά την τελευταία υπεράκτια γεώτρηση. Η συμφωνία-ορόσημο που υπεγράφη την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου μεταξύ ExxonMobil Energean Hellas και HelleniQ Energy ανοίγει τον δρόμο για ερευνητικές γεωτρήσεις στο θαλάσσιο «Block 2» του Ιονίου, δυτικά της Κέρκυρας — ένα project που αναμένεται να αλλάξει τους ενεργειακούς συσχετισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κόστος – ρεκόρ και επένδυση δεκαετίας

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Έρευνας της ExxonMobil, Τζον Άρντιλ, το κόστος της ερευνητικής φάσης για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων θα κυμανθεί μεταξύ 50 και 100 εκατ. δολαρίων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, εφόσον εντοπιστεί κοίτασμα φυσικού αερίου, το συνολικό ύψος της επένδυσης θα μπορούσε να αγγίξει τα 5 έως 10 δισ. δολάρια σε βάθος επταετίας, έως το 2030. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ενεργειακές επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με σαφές αποτύπωμα στο ΑΕΠ και την απασχόληση.



«Προχωράμε με προσοχή και μεθοδικότητα» τόνισε ο Άρντιλ στο περιθώριο της συνόδου P-TEC, προσθέτοντας ότι η οριστική απόφαση για την έναρξη των γεωτρήσεων αναμένεται μέσα στο 2026, ενώ η πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τέλη 2026 ή αρχές 2027. Αν όλα εξελιχθούν θετικά, η παραγωγή φυσικού αερίου τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Τζον Άρντιλ αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Έρευνας της ExxonMobil/ Eurokinissi

Η πιο ώριμη περιοχή για εξερεύνηση

Το Block 2, με έκταση 2.422 τετραγωνικά χιλιόμετρα, θεωρείται η πιο ώριμη περιοχή για εξερεύνηση. Βρίσκεται 30 χλμ. δυτικά της Κέρκυρας, αγγίζοντας τα όρια της ελληνοϊταλικής ΑΟΖ.

Η ερευνητική γεώτρηση, με την ονομασία «Ασωπός-1», θα επιχειρήσει να εντοπίσει φυσικό αέριο σε βάθος 4.000 μέτρων κάτω από τη θάλασσα, σε υδάτινο βάθος 850 μέτρων. Η δομή «Ασωπός» θεωρείται πολλά υποσχόμενη, με δυνητικό κοίτασμα έως 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ποσότητα ικανή να αλλάξει το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.

Νέα κοινοπραξία – Νέοι ρόλοι

Με τη νέα συμφωνία, η ExxonMobil αποκτά το 60% της παραχώρησης και αναλαμβάνει ρόλο διαχειρίστριας εταιρείας.

Τα τελικά ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

ExxonMobil: 60%

Energean Hellas: 30%

HelleniQ Upstream Δυτική Κέρκυρα: 10%

Η Energean θα διατηρήσει τη διαχείριση κατά την ερευνητική περίοδο, ενώ αν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη κοιτάσματος, η ExxonMobil θα αναλάβει τη φάση ανάπτυξης και παραγωγής.

Από τα 2D στα 3D: Η τεχνολογική τομή

Το 2022 πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατη (3D) σεισμογραφική έρευνα σε έκταση 2.244 τ.χλμ. με το ερευνητικό σκάφος Ramform Hyperion της PGS (νυν TGS). Η ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε τη γεωλογική δομή «Ασωπός» ως τον πλέον υποσχόμενο στόχο, με πόρους που φτάνουν τα 7 τρισ. κυβικά πόδια (200 bcm) φυσικού αερίου.

Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αναξιοποίητα κοιτάσματα της Μεσογείου.

«Ιστορική στιγμή» για την Ελλάδα

«Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , τονίζοντας πως πρόκειται για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα μετά από σχεδόν 40 χρόνια.

«Δεν είναι απλώς μια ακόμα επένδυση. Είναι μια πράξη ευθύνης και προοπτικής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση θεωρεί τη συμφωνία ως ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, αλλά και επιβεβαίωση της στρατηγικής της για ενεργειακή αυτάρκεια και γεωπολιτική ενίσχυση της χώρας.

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη συμφωνία μεταξύ ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy pic.twitter.com/zmxcRon2FL — Flash.gr (@flashgrofficial) November 6, 2025

Ενεργειακό στοίχημα με γεωπολιτικό βάρος

Η είσοδος της ExxonMobil στο Ιόνιο δεν είναι μόνο επενδυτικό γεγονός. Είναι μια στρατηγική κίνηση των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών φυσικού αερίου της Ευρώπης και την απεξάρτηση από τη Ρωσία.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, «έχουμε μια τεράστια ευκαιρία να αντικαταστήσουμε όλο το ρωσικό φυσικό αέριο – μέχρι και το τελευταίο μόριο – στη Δυτική Ευρώπη».

Η Ελλάδα στο επίκεντρο

Με το βλέμμα στο 2026, η χώρα μπαίνει ξανά στο ενεργειακό προσκήνιο της Ευρώπης.

Η ανακάλυψη ενός εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος στο Block 2 θα μπορούσε να καταστήσει την Ελλάδα πυλώνα ενεργειακής σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πρόσβαση τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο δίκτυο του αγωγού TAP, που συνδέει την Ασία με την Ιταλία.