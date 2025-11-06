Μητσοτάκης για ενεργειακή συμφωνία: Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας-Αξιοποιούμε τον εθνικό μας πλούτο

Για ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας, κάνει λόγο σε μήνυμά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όσον αφορά τη συμφωνία μεταξύ ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy, για τη συμμετοχή της ExxonMobil στην παραχώρηση του Block 2 στο Ιόνιο Πέλαγος.

Σημειώνει ότι πρόκειται για μια «μια πράξη ευθύνης και προοπτικής» που θα οδηγήσει σε «μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική».

Αναλυτικά, το μήνυμα του πρωθυπουργού:



«Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας.



Η ExxonMobil, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην πατρίδα μας.



Ήδη έχει παρουσία σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Σήμερα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: μπαίνει και σε ένα τρίτο οικόπεδο, στο Ιόνιο.



Με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση άμεσα, είναι μία διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει σε ορίζοντα 18 μηνών.



Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια.



Μια ιστορική στιγμή. Μια πράξη ευθύνης και προοπτικής.



Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο.



Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική».

«Τέλειο σημείο εισόδου»

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, άνοιξε τις εργασίες της Συνόδου Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια, που πραγματοποιείται στο Ζάππειο.

«Η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου, είναι μία ευκαιρία παραδεισένια – ας την αξιοποιήσουμε μαζί», δήλωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τον ρόλο της χώρας μας ως στρατηγικού κόμβου στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης.



Ο Ράιτ υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη πρέπει να γεμίσει με άφθονη ενέργεια» και κάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους να συνεργαστούν στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες: «Είναι μια ευκαιρία να απεξαρτηθούμε πλήρως από το ρωσικό αέριο. Οι ΗΠΑ διαθέτουν μεγάλες ποσότητες LNG, και εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές, μπορούν να τις διοχετεύσουν στην Ευρώπη. Κάθε μόριο ρωσικού αερίου που δεν έρχεται στην Ευρώπη, μένει στο υπέδαφος και δεν καταλήγει στις τσέπες του Πούτιν».

Σταύρος Παπασταύρου: «Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα»

Από ελληνικής πλευράς, o υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για «ιστορική ευκαιρία» που δεν πρέπει να χαθεί. «Δουλεύουμε σκληρά για τις απαραίτητες υποδομές. Νομίζω πως θα έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις από τον ιδιωτικό τομέα πολύ σύντομα», σημείωσε, αναφερόμενος στις ενεργειακές επενδύσεις που βρίσκονται προ των πυλών.



Ο Παπασταύρου τόνισε επίσης τη σημασία της αμερικανικής παρουσίας στην Ελλάδα: «Η συμμετοχή κολοσσών όπως η ExxonMobil και η Chevron ενισχύει τις θέσεις μας και αναδεικνύει τη χώρα μας ως πυλώνα σταθερότητας και ενέργειας στη Μεσόγειο».