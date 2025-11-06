Συνάντηση Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία της ομογενειακής οργάνωσης AHEPA

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Πέμπτη (6/11) στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία της ομογενειακής οργάνωσης AHEPA.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, συζητήθηκαν θέματα της ελληνικής διασποράς και η συμβολή της στην προώθηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Φωτο: ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Πρόγραμμα του πρωθυπουργού για την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την Παρασκευή (7/11) στις 9.00, θα μιλήσει στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), στο Ζάππειο Μέγαρο.



Στις 11.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων Christophe Hansen, στο Μέγαρο Μαξίμου.