Συνάντηση Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία της ομογενειακής οργάνωσης AHEPA
Συζητήθηκαν θέματα της ελληνικής διασποράς και η συμβολή της στην προώθηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Πέμπτη (6/11) στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία της ομογενειακής οργάνωσης AHEPA.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, συζητήθηκαν θέματα της ελληνικής διασποράς και η συμβολή της στην προώθηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.
Πρόγραμμα του πρωθυπουργού για την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την Παρασκευή (7/11) στις 9.00, θα μιλήσει στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), στο Ζάππειο Μέγαρο.
Στις 11.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων Christophe Hansen, στο Μέγαρο Μαξίμου.