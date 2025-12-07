Rebrain Greece στη Νέα Υόρκη: Η Ελλάδα επανασυνδέεται με τα ταλέντα της διασποράς

Η Νέα Υόρκη υποδέχθηκε μια από τις σημαντικότερες ελληνικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών: το Rebrain Greece, το πρόγραμμα που στοχεύει στην προσέλκυση και επανασύνδεση Ελλήνων επαγγελματιών του εξωτερικού με την αγορά εργασίας της Ελλάδας.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε σήμερα (Κυριακή 7/12) στο κέντρο του Μανχάταν, συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον από την ομογένεια, επιχειρηματίες, καθώς και ανώτατα στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης. Το Rebrain Greece αποτελεί μια στρατηγική προσπάθεια του ελληνικού κράτους να ανακόψει το φαινόμενο του «brain drain» που σημάδεψε την προηγούμενη δεκαετία.

Με σκοπό την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και την κάλυψη θέσεων υψηλής εξειδίκευσης, η πρωτοβουλία φέρνει σε άμεση επαφή Έλληνες του εξωτερικού με κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η Νέα Υόρκη, ως μια από τις σημαντικότερες πόλεις της ελληνικής διασποράς, αποτέλεσε ιδανική επιλογή για την παρουσίαση του προγράμματος στο κοινό των ΗΠΑ.

Φωτο: Flash.gr

Σημαντικές παρουσίες και κυβερνητική υποστήριξη

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη που στηρίζουν ενεργά το εγχείρημα όπως ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης και Υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης.

Φωτο: Flash.gr

Η παρουσία τους επιβεβαίωσε την πολιτική βαρύτητα που δίνει η κυβέρνηση στην προσέλκυση ταλέντων και στην ενδυνάμωση των δεσμών με την ελληνική ομογένεια. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους παρευρέθηκαν επίσης προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό και πολιτιστικό χώρο, καθώς και εκπρόσωποι της ελληνικής κοινότητας της Νέας Υόρκης.

Η συμμετοχή της Μαρέβας Γκραμπόφσκι προσέδωσε επιπλέον ενδιαφέρον, καθώς η παρουσία της σε διεθνείς δράσεις συχνά συνδέεται με ενέργειες που προωθούν την εξωστρέφεια και την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό.