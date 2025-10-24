«Γειτονιά των Αγγέλων»: Από Αθήνα σε Νέα Υόρκη για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι

Η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι, αέναη πηγή έμπνευσης και ελληνικής υπερηφάνειας, ζωντάνεψε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Μανχάταν, σε μια λαμπρή εκδήλωση αφιερωμένη στον εορτασμό των 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα συνθέτη.

Η εκδήλωση, με τίτλο «From Athens to New York: A Centenary Tribute to Manos Hadjidakis», διοργανώθηκε από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών και τη Χορωδία του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδας, σηματοδοτώντας μια ξεχωριστή στιγμή πολιτιστικής σύνδεσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η βραδιά άνοιξε με τη δεξιοτεχνική ερμηνεία του Μάνου Κιτσικόπουλου, πιανίστα του Ωδείου Αθηνών, ο οποίος απέδωσε με μαεστρία έργα όπως το θρυλικό «Πάμε μια Βόλτα στο Φεγγάρι», αποδίδοντας με ευαισθησία το λυρικό και οικουμενικό πνεύμα της μουσικής του Χατζιδάκι.

Η Χορωδία του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδας, υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου βαρύτονου Κώστα Τσουράκη, διευθυντή μουσικής του Ναού, ερμήνευσαν αριστουργήματα όπως «Ένα Μύθο Θα Σας Πω» και «Παιδιά του Πειραιά». Η αρμονία και η ένταση των φωνών συγκίνησαν το κοινό, αποδεικνύοντας τη διαχρονικότητα και τη δύναμη της ελληνικής μουσικής παράδοσης.

Φωτο: Flash.gr

Την εκδήλωση προλόγισε ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Γκίλμπερτ, προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του που ο ναός φιλοξένησε «μια βραδιά όπου πίστη, πολιτισμός και τέχνη ενώνονται σε μια κοινή εμπειρία πνευματικής ανύψωσης».

Η ιδιαίτερη σχέση του Μάνου Χατζιδάκι με τη Νέα Υόρκη

Η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, κα. Ιφιγένεια Καναρά, ευχαρίστησε θερμά το κοινό για την ανταπόκριση, σημειώνοντας ότι «Ο Μάνος Χατζιδάκις, αν και έζησε κυρίως στην Ελλάδα, πέρασε και έξι σημαντικά χρόνια της ζωής του στη Νέα Υόρκη. Η αποψινή συναυλία τιμά όχι μόνο τη μνήμη και την παρακαταθήκη του, αλλά και τη βαθιά σύνδεσή του με αυτή την πόλη που αγάπησε».

Η κ. Καναρά αναφέρθηκε, επίσης, στο έργο του Ωδείου Αθηνών, που εδώ και ενάμιση αιώνα αναπτύσσει πολυδιάστατο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο στους τομείς της μουσικής, του χορού και του θεάτρου, σημειώνοντας ότι ένας από τους στόχους της εκδήλωσης είναι η καλλιέργεια διεθνών συνεργειών για την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού.

Φωτο: Flash.gr

Ο Δρ Νικόλαος Τσούχλος, Πρόεδρος του Ωδείου Αθηνών, επισήμανε ότι ο Χατζιδάκις «είναι ενσωματωμένος στο πολιτισμικό DNA της Ελλάδας» και χαρακτήρισε τη συναυλία ως «μια νέα γέφυρα πολιτιστικής συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και τη Νέα Υόρκη». Τόνισε επίσης ότι το Ωδείο Αθηνών, «με ιστορία άνω των 150 ετών, συνεχίζει να αναδεικνύει νέους ταλαντούχους μουσικούς, δίνοντάς τους ευκαιρίες να εξελιχθούν και να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Ποιητής του ήχου και φιλόσοφο της μελωδίας»

Ο μαέστρος Κώστας Τσουράκης, στον δικό του χαιρετισμό, χαρακτήρισε τον Μάνο Χατζιδάκι «ποιητή του ήχου και φιλόσοφο της μελωδίας», τονίζοντας ότι «μέσα από την τέχνη του γεφύρωσε την Ανατολή και τη Δύση, το κλασικό και το λαϊκό, το προσωπικό και το πανανθρώπινο». Η βραδιά ολοκληρώθηκε με θερμά χειροκροτήματα από το πολυπληθές κοινό, που αναγνώρισε τη βαθιά συναισθηματική και καλλιτεχνική αξία του αφιερώματος.

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη εξέφρασε την εγκάρδια ευγνωμοσύνη του προς όλους τους συντελεστές, τους μουσικούς και, πάνω απ’ όλα, προς το κοινό που πλημμύρισε τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας με την παρουσία και τη συγκίνησή του. Με τη θερμή συμμετοχή και την αγάπη του κοινού, η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι ταξίδεψε ξανά πέρα από θάλασσες και σύνορα για να μας θυμίσει ότι οι μελωδίες του δεν είναι απλώς ήχοι, αλλά γέφυρες καρδιάς και μνήμης που συνεχίζουν να ενώνουν την Ελλάδα με τον κόσμο.