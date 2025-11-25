Στη δικαιοσύνη ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι ενάντια σε παγκόσμια περιοδεία με Μποφίλιου - Χαρούλη

Έντονη διαμάχη έχει ξεσπάσει το τελευταίο 24ωρο στα κοινωνικά δίκτυα με επίκεντρο την απόφαση του θετού γιου και κληρονόμου του Μάνου Χατζιδάκι, να προβεί σε νομικές ενέργειες ενάντια στην πραγματοποίηση παγκόσμιας περιοδείας με τη μουσική του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη και ερμηνευτές τη Νατάσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη.

Η συγκεκριμένη περιοδεία διοργανώνεται υπό την επιμέλεια του Παναγιώτη Λιαρόπουλου, εγνωσμένου κύρους συνθέτη, μαέστρου και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ στις ΗΠΑ, ο οποίος είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Hellenic Music Ensemble. Πρόκειται για 21μελή ορχήστρα αποτελούμενη από Έλληνες και Αμερικανούς μουσικούς, που πρόκειται να παίξουν σε συναυλία με έργα του Μάνου Χατζικάκι -με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του- αλλά και του Μίκη Θεοδωράκη.

Το πρόγραμμα και οι σταθμοί της περιοδείας μάλιστα έχουν ήδη ανακοινωθεί. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της διοργάνωσης, η Νατάσα Μποφίλιου με τον Γιάννη Χαρούλη αναμένεται να βρεθούν σε 21 πόλεις από εννέα χώρες, ερμηνεύοντας τραγούδια των Χατζιδάκι και Θεοδωράκη. Μεταξύ των προορισμών τους είναι η Νέα Υόρκη, το Σίδνει, το Άμστερνταμ, η Βιέννη, η Αμβέρσα, η Στουτγκάρδη.

«Δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι»

Ωστόσο, ο Γιώργος Χατζιδάκις, θετός γιος και κληρονόμος του έργου του μεγάλου συνθέτη, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του σε αυτήν την περιοδεία, υποστηρίζοντας ότι είχε απορρίψει την πρόταση του Παναγιώτη Λιαρόπουλου για την πραγματοποίησή της καθώς «δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι».

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος σε δήλωσή του, «ο κ. Λιαρόπουλος προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, γεγονός που μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες».

«Το να ισχυρίζεται κανείς ότι «τιμά» τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή και ρητή αντίθεση της οικογένειας του, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός ‘Χατζιδακικού ήθους’», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Χατζιδάκις, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων.

Πολλοί, ακόμα και στα σχόλια κάτω από τη σχετική ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του Μάνου Χατζιδάκι, επικρίνουν έντονα αυτή τη στάση, κάνοντας λόγο για υποκρισία.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ορισμένες φωνές που υποστηρίζουν ότι η «τουριστική» αισθητική της αφίσας που κυκλοφόρησε για την προώθηση της περιοδείας, δεν συνάδει με τον αισθητικό κώδικα του Μάνου Χατζιδάκι, χωρίς βέβαια η επιλογή μιας αφίσας να συνιστά λόγο για την ακύρωση μιας τέτοιας διοργάνωσης.

Φωτό: EUROKINISSI

Η δήλωση του Γιώργου Χατζιδάκι

«Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει.

Είναι γνωστό ότι, στο όνομα της καλλιτεχνικής και αισθητικής αρτιότητας, απέρριπτε συστηματικά προτάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στο όραμά του και στις αρχές του, αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος.

Μετά τον θάνατό του, ως γιός και μοναδικός κληρονόμος του, είναι μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του με τον τρόπο που ο ίδιος είχε προσδιορίσει. Για το σκοπό αυτό έχω αναθέσει, τη διαχείριση και προστασία του έργου του στην εταιρεία μουσικών εκδόσεων SEED POINT, η οποία ενεργεί εκ μέρους μου.

Προ μηνών, η SEED POINT έλαβε πρόταση από τον κ. Πάνο Λιαρόπουλο για τη διοργάνωση παγκόσμιας περιοδείας, υπό το καλλιτεχνικό σχήμα Hellenic Music Ensemble, με παρουσίαση έργων του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή τους.

Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι.

Ωστόσο, ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι ο κ. Λιαρόπουλος, προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, γεγονός που μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες.

Το να ισχυρίζεται κανείς ότι «τιμά» τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή και ρητή αντίθεση της οικογένειας του, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός ‘Χατζιδακικού ήθους’».