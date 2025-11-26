Έφη Μουρίκη: «Οι ηθοποιοί δεν είναι ψεύτες, αλλά -σε έναν βαθμό- κρύβονται πίσω από τους ρόλους»

Η Έφη Μουρίκη ήταν καλεσμένη στο “Καλύτερα Αργά” της Αθηναΐδας Νέγκα στο Action 24 και μίλησε για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Βλαδίμηρο Κυριακίδη, αλλά και τους κωμικούς ηθοποιούς που κρύβουν μια μελαγχολία πίσω από ένα ίσως λαμπερό χαμόγελο. «Συνήθως οι κωμικοί είναι πιο μελαγχολικοί στη ζωή τους. Ο Βλαδίμηρος είναι πιο χαμηλών τόνων τις περισσότερες φορές, πιο κλειστός άνθρωπος από μένα, ενώ φαινόμαστε το αντίθετο.

Ερωτεύτηκα το χιούμορ του, γιατί έχει πολύ κι όταν θέλει, έχει πάρα πολύ κέφι, αλλά είναι ένας άνθρωπος που δεν πλησιάζεται εύκολα. Οι ηθοποιοί σε έναν βαθμό κρύβονται πίσω από τους ρόλους τους. Δεν λέω ότι είναι ψεύτες, αλλά σαφέστατα εγώ θα έλεγα ότι κοινωνικά δεν είμαι τόσο πολύ ανοιχτή, στη σκηνή ανοίγομαι πιο πολύ.

«Μαθαίνεις σιγά, σιγά, σιγά να αγαπάς τον άλλον»

Σαφέστατα έχουμε περάσει διακυμάνσεις στη σχέση μας. Δεν γίνεται να μην περνάς. Και μέσα από αυτές μαθαίνεις κιόλας να προχωράς και παρακάτω. Διακυμάνσεις παθαίνουμε μόνοι μας, με τον εαυτό μας, πόσο λοιπόν αν είσαι με κάποιον άνθρωπο μαζί, που θα πρέπει να τον μάθεις, να σε μάθει και να αγαπηθείτε όλο και πιο πολύ μέσα στον χρόνο.

Νομίζω οτιδήποτε όμορφο δεν έχει συνταγή. Ούτε η ζωή, ούτε οι σχέσεις, ούτε το θέατρο. Και γι' αυτό λέω, είναι μία πορεία που μαθαίνει συνεχώς. Δεν την ξέρουμε τη συνταγή. Ούτε με το Βλαδίμηρο όταν γνωριστήκαμε είπαμε ότι θα φτάναμε σε αυτή την ηλικία να είμαστε μαζί. Δεν το ξέραμε, το ελπίζαμε βέβαια.

Πάντα όταν ξεκινάς μια σχέση πιστεύεις -και άμα έχεις ερωτευτεί και πολύ- ότι είναι ο έρωτας στη ζωή σου και μακάρι να κρατήσει μια ζωή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμβαίνει κιόλας. Οπότε γι' αυτό λέω μαθαίνεις σιγά, σιγά, σιγά να αγαπάς τον άλλον, να κάνεις υπομονή και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά θα έλεγα εκείνο που για μένα το πιο σημαντικό σε μία σχέση και σε οποιαδήποτε σχέση είναι ο σεβασμός».