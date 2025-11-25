Χάρις Αλεξίου: Η συγκινητική φωτογραφία με τη μαμά και τον αδερφό της που θα σας κάνει να «λιώσετε»

Δεν είναι λίγες οι φορές που ανοίγουμε για κάποιον άσχετο λόγο ένα συρτάρι, ή ένα ντουλάπι ψάχνοντας να βρούμε κάτι και τελικά ανακαλύπτουμε μια παλιά φωτογραφία που μας ταξιδεύει χρόνια πίσω, σε μακρινές και όμορφες στιγμές φέρνοντας στο σήμερα γλυκές αναμνήσεις.

«Τι βρίσκεις στα συρτάρια»

Αυτό συνέβη και στη Χάρις Αλεξίου που θυμήθηκε μια παλιά οικογενειακή της στιγμή, ένα καρέ παγωμένο στον χρόνο που όμως κατάφερε να της βγάλει τόσο συναίσθημα και μαζί με εκείνη και σε εμάς αφού το μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τραγουδίστρια βρήκε μια παλιά φωτογραφία με τη μαμά και τον αδερφό της και… έλιωσε.

«Τι βρίσκεις στα συρτάρια! Μα, τι όμορφη στιγμή μαμά. Μας έχωσες σε μια καμπίνα αυτόματης φωτογραφίας στον δρόμο. Έλιωσα σήμερα», έγραψε η Χαρούλα όλης της Ελλάδας και ξαφνικά είναι λες και γίναμε μέλη της οικογένειάς της.

Στη φωτογραφία διακρίνεται η μαμά της Χάρις και του Γιώργου να φιλάει τον γιο της που κάνει μια παιχνιδιάρικη γκριμάτσα και την κόρη της να ποζάρει όλο νάζι.

Η αγκαλιά της γιαγιάς

Η τραγουδίστρια απέδειξε το πόσο πολυτάλαντη είναι τη στιγμή που αποφάσισε να εγκαταλείψει το τραγούδι. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν απολαμβάνουμε τη Χάρις Αλεξίου ως ηθοποιό στο σίριαλ του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, «Maestro», όπου υποδύεται με χάρη και μπρίο τη γιαγιά της οικογένειας. Ο 4ος κύκλος είναι στα σκαριά και αναμένουμε με αγωνία τη συνέχεια της ιστορίας, αφού η γιαγιά Χάρις θα παίξει και πάλι καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας με χιούμορ, αλλά και με τη διάθεση να παραμείνει η οικογένεια ενωμένη…

Το MEGA ανακοίνωσε και επίσημα τη νέα σεζόν λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Alter Ego Media και το MEGA είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν πως προχωρά με εντατικούς ρυθμούς η παραγωγή της τέταρτης σεζόν της σειράς φαινόμενο, «Maestro», που θα κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως στο Netflix. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης γυρίζει στους αγαπημένους Παξούς και σκηνοθετεί το all-star cast του «Maestro» -που επανέρχεται σύσσωμο- μαζί με νέα πρόσωπα. Το «Maestro» αποτελεί τη μοναδική έως σήμερα ελληνική τηλεοπτική σειρά που έχει αποκτηθεί από το Netflix για παγκόσμια διανομή, μια πρωτιά που καταγράφεται στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Η τέταρτη σεζόν της μεγάλης παραγωγής του MEGA με την υπογραφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη υπόσχεται να ακολουθήσει την ίδια εξαιρετική πορεία, προσφέροντας νέες συναρπαστικές εξελίξεις, υψηλή αισθητική και την υπογραφή ποιότητας που το έχει καθιερώσει ως ένα από τα σημαντικότερα τηλεοπτικά εγχειρήματα των τελευταίων ετών».