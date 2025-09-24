«Maestro»: Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του 4ου κύκλου

Των φρονίμων τα παιδιά… Μπορεί το φθινόπωρο του 2026 (οπότε και θα παιχτεί) να φαντάζει και να είναι μακριά, όμως ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έχει ήδη βάλει μπρος τις μηχανές για την παραγωγή του νέου κύκλου του «Maestro», του 4ου κατά σειρά που θα μας μεταφέρει και πάλι στους Παξούς (μα και αλλού) με νέες συγκλονιστικές εξελίξεις που θα καθηλώσουν! Ετοιμαστείτε για πολύ έρωτα, πολύ δράμα, πολλή ένταση και κάτι από... θρίλερ!

Κάμερα, φώτα, πάμε

Τη Δευτερα 22 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν από την Αθήνα τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων και το παρεάκι με πρώτους και καλύτερους τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και τη μούσα του, Κλέλια Ανδριολάτου.

Οι πρώτες σκηνές έγιναν στο σπίτι της Χάρις, που υποτίθεται βρίσκεται στους Παξούς, εκεί όπου όλη η οικογένεια μαζεύεται, όχι πάντα για να πει τα νέα της, μα για να κανονίσει τα ψέματα που θα πει ώστε να γλιτώσει από τις αστυνομικές αρχές.

«Και κάπως έτσι, όλα αρχίσανε πάλι! Νέα σεζόν, νέα επεισόδια, νέα κεφάλαια, παλιές αμαρτίες! Σαν να μην πέρασε μια μέρα», έγραψε ο Παπακαλιάτης στη σελίδα του στο Instagram και μοιράστηκε μερικές στιγμές από τον πυρετό των γυρισμάτων.

φωτογραφία Instagram

Νέοι πρωταγωνιστές

Στα μέσα Οκτωβρίου, που θα έχει σπάσει κάπως η τουριστική σεζόν η παραγωγή της σειράς θα μετακομίσει και πάλι στους Παξούς για αρκετές εβδομάδες για να πραγματοποιηθούν τα εκεί γυρίσματα.

Φέτος στο πρωταγωνιστικό καστ εντάσσονται επίσης ο Γιώργος Χρυστοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου που θα φέρουν νέο αέρα στο story της σειράς.

Ραντεβού του… χρόνου

Για την ώρα δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες ως προς τον αριθμό των επεισοδίων ή την ακριβή ημερομηνία της πρεμιέρας του νέου κύκλου. Αυτό που είναι σίγουρο είναι το γεγονός πως το Netflix που είναι συμπαραγωγός με το MEGA θέλει να έχει στο χέρι του όλα τα επεισόδια έτοιμα τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την πρεμιέρα.

Ας μην ξεχνάμε πως η διεθνής πλατφόρμα πρέπει να «φορέσει» τους υπότιτλους στα επεισόδια και να μεταγλωττίσει όλο αυτόν τον όγκο δουλειάς, οπότε όπως όλα δείχνουν η πρεμιέρα του «Maestro 4» θα πάει για το φθινόπωρο του 2026…