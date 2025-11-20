Κλέλια Ανδριολάτου: «Ο νέος κύκλος του Maestro είναι πιο… εγκληματικός»

Η κάμερα της εκπομπής “Breakfast@Star” είχε στήσει… καρτέρι στην Κλέλια Ανδριολάτου στο αεροδρόμιο της Αθήνας και μόλις την πέτυχε ξεκίνησε η συνέντευξη. Η ηθοποιός μίλησε για τον νέο κύκλο του “Maestro” που βρίσκεται σε φουλ γυρίσματα και για το τι να περιμένουμε να δούμε στους δέκτες μας το ερχόμενο φθινόπωρο. «Μου αρέσει πάρα πολύ ο νέος κύκλος. Είναι ζουμερός. Έχει ωραία πράγματα. Είναι πιο εγκληματικός από τους άλλους και έχει πολύ σασπένς».

Οι γκέι χαρακτήρες

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στους γκέι χαρακτήρες που είχε η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη λέγοντας πως μπορεί να είναι κάτι που έχουμε ξαναδεί, όμως -στο δικό τους project- δόθηκαν με εντελώς διαφορετικό τρόπο. «Νομίζω ότι σαν θέμα οι συγκεκριμένοι χαρακτήρες ήταν κατά μία έννοια κάπως καινούριο για την Ελλάδα. Δηλαδή το έχουμε ξαναδεί, αλλά ίσως στο “Maestro” το είδαμε με έναν διαφορετικό τρόπο, ίσως λίγο πιο ωμό, με σκηνές που δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Ναι, το πιστεύω αυτό και μου άρεσε πολύ όλο αυτό».

Οι δύσκολες σκηνές

Η Ανδριολάτου μίλησε και για τα δύσκολα γυρίσματα που κλήθηκε να φέρει εις πέρας και αν αυτά την πίεσαν ψυχολογικά. «Δεν με πίεσαν ψυχολογικά, δηλαδή όπως και στο θέατρο έτσι και στην τηλεόραση καλούμαστε να κάνουμε πράγματα. Σίγουρα όμως κάποια γύρισμα είναι πιο δύσκολα από κάποια άλλα».