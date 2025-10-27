Κλέλια Ανδριολάτου: Στην ελληνική λίστα «30 under 30» του Forbes

Η Κλέλια Ανδριολάτου είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της νέας γενιάς ηθοποιών και τα τελευταία χρόνια με προσεκτικά επαγγελματικά βήματα, βλέπει την καριέρα της να απογειώνεται καθώς είναι περιζήτητη και σε δουλειές που αφορούν στην υποκριτική, αλλά είναι πολύ «δυνατή» και στα social media.

Η επιτυχημένη ηθοποιός κατάφερε ακόμα μια κατάκτηση καθώς μπήκε στην λίστα «30 under 30» του Forbes που αναδεικνύει νέες και νέους κάτω των 30 ετών που έχουν αφήσει σηµαντικό αποτύπωµα σε τοµείς όπως η τεχνολογία, οι επιχειρήσεις, ο αθλητισµός και οι τέχνες.

φωτογραφία instagram

Λίγα λόγια για την Κλέλια Ανδριολάτου

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και στα 14 της ξεκίνησε να εργάζεται ως μοντέλο, αφού την ανακάλυψε η Έλενα Χριστοπούλου. Συγκεκριμένα, η καριέρα της στο μόντελινγκ ξεκίνησε σε ηλικία 14 ετών, ενώ γνωστή στο ευρύ κοινό έγινε από τη συμμετοχή της στη σειρά Maestro, η οποία προβλήθηκε στο Mega και στη συνέχεια παγκοσμίως μέσω Netflix. Νωρίτερα, το 2014 έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο, με την σειρά «Μπρούσκο». Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, το έκανε το 2021, με την ταινία «18», το 2023 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Ο Τελευταίος Ταξιτζής» και ήταν υποψήφια για το Βραβείο Ίρις Καλύτερης Ηθοποιού. Το 2025 αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Mykonos», στην παραγωγή της οποίας είναι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.