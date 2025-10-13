Κλέλια Ανδριολάτου: Ξέφρενο πάρτι γενεθλίων στους Παξούς, με όλο το team του «Maestro»

Γενέθλια είχε η Κλέλια Ανδριολάτου που έκλεισε τα 29 και τα γιόρτασε στους Παξούς, όπου βρίσκεται για γυρίσματα μαζί με όλο το team της επιτυχημένης σειράς «Maestro». Νιώθοντας τυχερή και ευγνώμων που αυτή την ιδιαίτερη ημέρα είχε δίπλα της όσους αγαπά, πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram φωτογραφίες από το ξέφρενο πάρτι και στην λεζάντα έγραφε:

«Δεν θα μπορούσα να φανταστώ πιο μεγάλη οικογένεια. Γενέθλια στους Παξούς με όλους όσους αγαπώ. Όλοι μαζί! Όσοι ταξίδεψαν και όσοι ήμασταν εδώ, πόσο καμάρι να σας βλέπω... να γεμίζω ενέργεια και αγάπη από εσάς. Αυτό που φέτος κρατάω σφιχτά είναι είναι η αγάπη και η στήριξη. «Ο ένας τον άλλον» έχουμε «ο ένας τον άλλον». Και φέτος πιο πολύ από ποτέ ευχαριστώ για αυτό. Και είναι αλήθεια, όχι επειδή δεν ήταν πριν, αλλά επειδή τώρα μπορώ και το αισθάνομαι.

Η ηθοποιός που εδώ και αρκετό καιρό διανύει μια από τις καλύτερες φάσεις στην επαγγελματική της ζωή, χόρεψε ζεϊμπέκικο, τραγούδησε, αλλά έδωσε ρεσιτάλ χορού και τραγουδιού μαζί με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη υπό τους ήχους του τραγουδιού της Άλκηστις Πρωτοψάλτη «Βενζινάδικο».