«Maestro»: Ο Παπακαλιάτης «μοιράζει» backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα του 4ου κύκλου

Η άνοιξη έχει μπει για τα καλά και οι πρωταγωνιστές του «Maestro» ετοιμάζουν σιγά - σιγά βαλίτσες για να επιστρέψουν στους αγαπημένους τους Παξούς και να κάνουν τα συμπληρωματικά γυρίσματα που απαιτούνται ώστε να ολοκληρωθεί ο 4ος κύκλος, πριν καταφθάσουν οι ορδές των τουριστών.

φωτογραφία Γιώργος Καραγιαννίδης

Ο δημιουργός της δραματικής σειράς του Netflix και του MEGA, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, δεν κρατιέται μέχρι τότε και άρχισε να μας δίνει μια πρώτη γεύση από όσα θα επακολουθήσουν μέσα από τη σελίδα του στο Instagram όπου δημοσίευσε μερικές backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί λέγοντας: «Έχει ακόμα δουλειά μέχρι να είναι έτοιμο, αλλά πλησιάζει η εποχή που θα ξαναπάμε στο νησί».

Φουντώνει και πάλι ο έρωτας

Τα γυρίσματα της νέας σεζόν (που μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι θα είναι η τελευταία, αλλά ποτέ μην λες ποτέ) ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2025, σχεδόν έναν χρόνο πριν από την προβολή της σειράς από την ψηφιακή πλατφόρμα.

Ετοιμαστείτε για πολύ έρωτα, πολύ δράμα, πολλή ένταση και (ξανά) κάτι από θρίλερ… Ο Γιώργος Χρυστοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου εντάσσονται στο καστ της σειράς και μπλέκουν στην υπόθεση φέρνοντας νέες ανατροπές. «Μου αρέσει πάρα πολύ ο νέος κύκλος. Είναι ζουμερός. Έχει ωραία πράγματα. Είναι πιο εγκληματικός από τους άλλους και έχει πολύ σασπένς», είχε δηλώσει πρόσφατα η Κλέλια Ανδριολάτου που θα δει την ηρωίδα που υποδύεται να πέφτει ξανά στην αγκαλιά του μαέστρου της καρδιάς της, του Ορέστη. Μάλιστα οι δυο τους θα ξαναζήσουν τον έρωτά τους στη ρομαντική Βουδαπέστη, εκεί όπου είχαν ξαναπάει, αυτή τη φορά με φουλ Χριστουγεννιάτικο σκηνικό!

Αγκαλίτσες και φιλάκια θα ζήσει ξανά η Χάρις (Χάρις Αλεξίου) με τον Δημοσθένη (Κώστας Μπερικόπουλος), ενώ θα υπάρξει επανασύνδεση και του Αντώνη (Ορέστης Χαλκιάς) με τον Σπύρο (Γιώργος Μπένος). Αλλά μόνο ο έρωτας δεν φτάνει, οπότε ετοιμαστείτε και για κάτι ακόμα που θα σαρώσει τα πάντα…