Red Hot Chili Peppers: Το Netflix γυρίζει πίσω στα πρώτα χρόνια της μπάντας και στον Χίλελ Σλόβακ

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τους Red Hot Chili Peppers επιχειρεί να ξετυλίξει την ιστορία των πρώτων χρόνων του συγκροτήματος, τοποθετώντας στο επίκεντρο τον αείμνηστο κιθαρίστα τους, Χίλελ Σλόβακ.



Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για το «The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel», το οποίο θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο φεστιβάλ SXSW στις 13 Μαρτίου.

Ένα ταξίδι στις απαρχές των Chili Peppers

Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του Μπεν Φέλντμαν, εξερευνά τις πρώτες ημέρες της μπάντας στη μουσική σκηνή του Λος Άντζελες. Μέσα από συνεντεύξεις των μελών των Red Hot Chili Peppers — Flea, Άντονι Κίντις και Τζον Φρουσιάντε — αλλά και ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά στον Σλόβακ, σκιαγραφείται η πορεία μιας παρέας φίλων που βρέθηκαν από τα σχολικά χρόνια να διαμορφώνουν έναν νέο ήχο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ισχυρός δεσμός φιλίας που ένωνε τα μέλη της μπάντας από τα εφηβικά τους χρόνια, καθώς και η δημιουργική χημεία που γέννησε το χαρακτηριστικό τους μείγμα funk, punk και rock.

Η αποστασιοποίηση των Red Hot Chili Peppers

Παρότι στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται μέλη του συγκροτήματος, οι ίδιοι οι Chili Peppers φρόντισαν πρόσφατα να κρατήσουν αποστάσεις από την παραγωγή.



Σε δήλωσή τους ξεκαθάρισαν, «δεν είχαμε καμία δημιουργική εμπλοκή σε αυτό. Δεν έχουμε κάνει ακόμη ντοκιμαντέρ για τους Red Hot Chili Peppers».

Ο Χίλελ Σλόβακ και το DNA των Chili Peppers

Ο Χίλελ Σλόβακ δεν αποτελεί απλώς μια υποσημείωση στην ιστορία της μπάντας που αργότερα κατέκτησε τον κόσμο με πολυπλατινένιες πωλήσεις. Αντίθετα, θεωρείται βασικός αρχιτέκτονας του πρώιμου funk-rock ήχου των Red Hot Chili Peppers.

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τον ρόλο του τόσο ως δημιουργική κινητήρια δύναμη όσο και ως κομβικό πρόσωπο στη συναισθηματική ιστορία του συγκροτήματος.

Τα πρώτα άλμπουμ και η σκηνή του Λος Άντζελες

Η ταινία επιστρέφει επίσης στις πρώτες περιοδείες του συγκροτήματος και στο μουσικό οικοσύστημα του Λος Άντζελες τη δεκαετία του ’80, την εποχή που διαμορφωνόταν ο ήχος τους.



Παράλληλα, φωτίζει τη συμβολή του Σλόβακ στα πρώτα άλμπουμ της μπάντας, όπως τα «Freaky Styley» και «The Uplift Mofo Party Plan», δίσκοι που έθεσαν τα θεμέλια για την εξέλιξη των Red Hot Chili Peppers στα επόμενα χρόνια.