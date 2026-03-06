Tο Netflix εξαγόρασε την startup του Μπεν Άφλεκ που ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη

To Netflix ανακοίνωσε την εξαγορά της InterPositive, μιας startup που ιδρύθηκε από τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Μπεν Άφλεκ και αναπτύσσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κινηματογραφική παραγωγή. Η συμφωνία φέρνει την ομάδα της InterPositive στο επικεντρικό της Netflix, ενώ ο Άφλεκ θα υπηρετήσει ως σύμβουλος για τη στρατηγική της τεχνολογίας.

Η InterPositive, η οποία λειτουργεί από το 2022, συνδύαζε τη δουλειά ενός σκηνοθέτη με την ανάπτυξη ενός AI που «κατανοεί την οπτική λογική και την συνοχή» της κινηματογραφίας, χωρίς να προσφέρει γενετική παραγωγή βίντεο από κείμενο όπως συνηθίζεται σε πλατφόρμες όπως το Sora.



Τι ακριβώς κάνει η InterPositive

Η InterPositive είχε σχεδιαστεί για να βοηθάει σκηνοθέτες και κινηματογραφικές ομάδες στην επεξεργασία και τη βελτίωση του χρώματος στις εικόνες, για τον καλύτερο φωτισμό των σκηνών, αλλά και για την προσθήκη εφέ, χρησιμοποιώντας ως βάση το πραγματικό υλικό που έχει ήδη καταγραφεί με κάμερες.

Αντί να δημιουργεί κάτι από το μηδέν, η τεχνολογία της InterPositive εκπαιδεύεται στο προσωπικό στυλ και τις συνθήκες φωτισμού κάθε παραγωγής, ώστε να προτείνει επιλογές που ακολουθούν τη δημιουργική πρόθεση του σκηνοθέτη.



Η στρατηγική του Netflix στην AI

Η συμφωνία αποτελεί μια σπάνια εξαγορά για το Netflix, που παραδοσιακά προτιμά την εσωτερική ανάπτυξη τεχνολογίας αντί για τέτοιες κινήσεις. Η InterPositive θεωρείται όμως πως είναι φτιαγμένη ειδικά για τους δημιουργούς ταινιών, κάτι που ταιριάζει στη φιλοσοφία της πλατφόρμας να βάζει τους σκηνοθέτες στο κέντρο της διαδικασίας παραγωγής.

Το Netflix θα διαθέσει τα εργαλεία της InterPositive σε παραγωγές που συνεργάζονται με την πλατφόρμα, χωρίς να τα πουλάει σαν ξεχωριστό προϊόν στην αγορά ή να τα βάζει ως μέρος της συμφωνίας με τρίτους.



Η θέση του Μπεν Άφλεκ

Ο Μπεν Άφλεκ θα λειτουργεί ως βασικός σύμβουλος στο Netflix, χρησιμοποιώντας την πείρα του στα της σκηνοθεσίας και παραγωγής, ώστε να διασφαλιστεί ότι η τεχνολογία παραμένει πιστή ως εργαλείο στα χέρια των δημιουργών και καλλιτεχνών και πως δεν παίρνει αυτή τις αποφάσεις. Σε δηλώσεις του, ο γνωστός ηθοποιός έχει τονίσει ότι ο στόχος δεν είναι να αντικατασταθούν οι άνθρωποι, αλλά «να δοθούν στους καλλιτέχνες εργαλεία που να επιτρέπουν την επέκταση των δημιουργικών τους επιλογών, χωρίς να χαθεί η αυθεντικότητα της παραγωγής».



Αντιδράσεις από το Χόλιγουντ

Η εξαγορά της InterPositive έρχεται σε μια περίοδο όπου η βιομηχανία του κινηματογράφου είναι σε πλήρη αναστάτωση για την χρήση της AI, με ενώσεις ηθοποιών και σεναριογράφων να ανησυχούν για την απώλεια θέσεων εργασίας και την παραβίαση δικαιωμάτων.

Το Netflix προσπαθεί με την κίνησή του να δείξει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει σύμμαχος στη δημιουργική διαδικασία και όχι ένα μέσο μείωσης κόστους, με την προσθήκη σχετικών νομικών και πρακτικών περιορισμών.