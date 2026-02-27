Χολιγουντιανή συμφωνία-μαμούθ 110 δισ. δολαρίων: Η Paramount εξαγοράζει τη Warner

Σε μια ιστορική συμφωνία ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων προχώρησαν την Παρασκευή η Warner Bros Discovery και η Paramount Skydance, αναδιατάσσοντας πλήρως τις ισορροπίες στη βιομηχανία του θεάματος. Μετά την άρνηση του Netflix να καταθέσει βελτιωμένη προσφορά, ο νέος κολοσσός που δημιουργείται ετοιμάζεται να κυριαρχήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες και στις πλατφόρμες streaming παγκοσμίως.

Η επίσημη επιβεβαίωση της συμφωνίας έγινε μέσω ηχητικού αποσπάσματος από την παγκόσμια ενημέρωση των εργαζομένων της Warner Bros, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Reuters. Ο Μπρους Κάμπελ, επικεφαλής στρατηγικής της εταιρείας, αποκάλυψε πως το Netflix είχε το νόμιμο δικαίωμα να καταθέσει ισόποση προσφορά με εκείνη της Skydance, ωστόσο αποφάσισε τελικά να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην υπογραφή της συμφωνίας με την Paramount Skydance, βάζοντας τέλος σε έναν παρατεταμένο πόλεμο προσφορών.

Η Paramount προσέφερε 31 δολάρια ανά μετοχή, ποσό που κρίθηκε ανώτερο από τα 27,75 δολάρια που πρότεινε το Netflix για το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Warner. Η αγορά αντέδρασε με ενθουσιασμό, με τη μετοχή της Paramount να σημειώνει άλμα 24% και του Netflix να ενισχύεται κατά 13%, καθώς οι επενδυτές επικρότησαν την απόφασή του να μην εμπλακεί σε μια πολυδάπανη εξαγορά.

Τα εμπόδια των αντιμονοπωλιακών αρχών

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, η συμφωνία αναμένεται να λάβει σχετικά εύκολα το «πράσινο φως» από τις αντιμονοπωλιακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις ενδεχόμενες απαιτήσεις για εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων να κρίνονται ήσσονος σημασίας. Ωστόσο, το τοπίο παραμένει θολό στις ΗΠΑ: ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα, δήλωσε πως η πολιτεία διεξάγει ήδη έρευνα και θα είναι «αμείλικτη» στην εξέταση της συμφωνίας.

Ένας νέος γίγαντας με «βαριά» πνευματική ιδιοκτησία

Η συγχώνευση η οποία περιλαμβάνει και χρέος ύψους 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων δημιουργεί ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο στον κόσμο. Η Paramount αποκτά πλέον πρόσβαση στον αμύθητο «θησαυρό» πνευματικής ιδιοκτησίας της Warner, που περιλαμβάνει εμβληματικά franchises όπως το «The Matrix» και το «Fantastic Beasts». Παράλληλα, η ένωση των δυνάμεων του HBO Max και του Paramount+ εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει έναν πανίσχυρο παίκτη στο streaming, ικανό να κοιτάξει στα μάτια το Netflix.

Το παρασκήνιο της εξαγοράς και οι ανησυχίες

Η Paramount, υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ Έλισον (γιου του δισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον), κυνηγούσε τη Warner Bros από τα τέλη του περασμένου έτους, ξεκινώντας μια εχθρική εκστρατεία που σταδιακά έπεισε το διοικητικό συμβούλιο να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στην τελική συμφωνία, η Paramount ανέβασε τη ρήτρα ακύρωσης στα 7 δισ. δολάρια, ενώ ανέλαβε να πληρώσει και τη ρήτρα ύψους 2,8 δισ. δολαρίων που όφειλε η Warner στο Netflix για τη διακοπή της προηγούμενης συνεργασίας τους.

Ωστόσο, η συμφωνία προκαλεί αντιδράσεις σε πολιτικό και επαγγελματικό επίπεδο. Νομοθέτες εκφράζουν φόβους για μείωση των επιλογών και αύξηση των τιμών για τους καταναλωτές, ενώ οι αιθουσάρχες ανησυχούν ότι η συγχώνευση των δύο κολοσσών θα οδηγήσει σε λιγότερες κινηματογραφικές κυκλοφορίες και απώλειες θέσεων εργασίας στον κλάδο.