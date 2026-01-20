Πρόταση-μαμούθ αλλάζει τον χάρτη του streaming: 82,7 δισ. δολάρια από το Netflix για τη Warner

Σε μια αποφασιστική κίνηση για να επικρατήσει έναντι του ανταγωνισμού, η Netflix άλλαξε τους όρους της προσφοράς της για την εξαγορά των κινηματογραφικών στούντιο και των υπηρεσιών streaming της Warner Bros Discovery, καταθέτοντας πρόταση εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Η κίνηση αυτή έλαβε την ομόφωνη στήριξη του διοικητικού συμβουλίου της Warner Bros (ιδιοκτήτριας του HBO), χωρίς μάλιστα να αυξηθεί το συνολικό τίμημα των 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στόχος της Netflix, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, είναι να «κλείσει την πόρτα» στην αντίπαλη Paramount, η οποία διεκδικεί επίσης τη Warner Bros, εποφθαλμιώντας κορυφαία franchises όπως τα «Game of Thrones», «Harry Potter» και τους υπερήρωες της DC Comics (Batman, Superman).

Οι νέοι όροι της συμφωνίας

Σύμφωνα με τη ρυθμιστική γνωστοποίηση που κατατέθηκε την Τρίτη, η Netflix προσφέρει πλέον στους μετόχους της Warner Bros 27,75 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά.

Η αλλαγή στη δομή της προσφοράς (από συνδυασμό μετρητών και μετοχών σε μόνο μετρητά) κρίθηκε αναγκαία μετά την πτώση της μετοχής της Netflix κατά 15% από τις 5 Δεκεμβρίου, όταν ανακοινώθηκε αρχικά η πρόθεση συγχώνευσης. Η πτώση αυτή είχε δώσει «πάτημα» στην Paramount να ισχυριστεί ότι η δική της προσφορά ήταν ανώτερη.

Το «χρυσό» spin-off και η κόντρα με την Paramount

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros επιμένει ότι η πρόταση της Netflix υπερέχει εκείνης της Paramount Skydance (η οποία προσφέρει 30 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά), για έναν βασικό λόγο: το Discovery Global.

Πρόκειται για μια προγραμματισμένη απόσχιση (spin-off) που θα περιλαμβάνει τηλεοπτικά περιουσιακά στοιχεία όπως το CNN, το TNT Sports και την υπηρεσία Discovery+. Οι επενδυτές της Warner Bros θα διατηρήσουν μερίδιο σε αυτή τη νέα, ανεξάρτητη εταιρεία, η αξία της οποίας εκτιμάται από 1,33 έως 6,86 δολάρια ανά μετοχή. Από την πλευρά της, η Paramount χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο spin-off ως «ουσιαστικά άχρηστο».

Γιατί η Netflix θεωρείται «ασφαλέστερο λιμάνι»

Παρά το γεγονός ότι η συγχώνευση θα αφήσει τη νέα εταιρεία με χρέος ύψους 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Warner Bros προκρίνει τη Netflix λόγω της οικονομικής της επιφάνειας. Η Netflix αποτιμάται στα 402 δισ. δολάρια, έναντι μόλις 12,6 δισ. της Paramount. Η Netflix διαθέτει αξιολόγηση «επενδυτικής βαθμίδας» (investment-grade), ενώ τα ομόλογα της Paramount βρίσκονται σε επίπεδο «σκουπιδιών» (junk). Ο δείκτης μόχλευσης στη συμφωνία με τη Netflix θα είναι κάτω του 4, ενώ με την Paramount θα εκτοξευόταν στο 7.

Η δικαστική μάχη συνεχίζεται επίσης σε νομικό επίπεδο, καθώς δικαστής του Ντελαγουέρ απέρριψε πρόσφατα αίτημα της Paramount για επίσπευση αποκαλύψεων σχετικά με τις οικονομικές λεπτομέρειες της Warner Bros, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε «ανεπανόρθωτη βλάβη».