Νέο επεισόδιο στον «πόλεμο» για τη Warner Bros: Paramount κατά Netflix για τον έλεγχο του Χόλιγουντ

Μια πρωτοφανής επιχειρηματική μάχη βρίσκεται σε εξέλιξη στην καρδιά της βιομηχανίας του θεάματος και του Χόλιγουντ, με διακύβευμα την τύχη της Warner Bros, του κολοσσού που κατέχει τα δικαιώματα του Harry Potter, της DC Comics και των ιστορικών κινηματογραφικών στούντιο της Warner.

Στη μία πλευρά της «μάχης» βρίσκεται το Netflix, το οποίο έχει καταθέσει μια πρόταση ύψους 27,75 δολαρίων ανά μετοχή (ένα μείγμα μετρητών και μετοχών) για να αποκτήσει τη Warner Bros.

Στην άλλη γωνία βρίσκεται η Paramount, μέσω της εταιρείας Skydance του David Ellison, η οποία προχώρησε σε μια πρόταση επιθετικής εξαγοράς. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθεί να εξαγοράσει την εταιρεία απευθείας από τους μετόχους, παρακάμπτοντας τη διοίκηση της Warner Bros που φαίνεται να προτιμά τη συμφωνία με το Netflix. Η Paramount προσφέρει 30 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, μια προσφορά που θεωρεί οικονομικά ανώτερη.

Το παρασκήνιο και οι «υψηλές» διασυνδέσεις

Πίσω από την Paramount και τον CEO της, David Ellison, βρίσκεται ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, ο πατέρας του, Larry Ellison, συνιδρυτής της Oracle. Ο Larry Ellison έχει εγγυηθεί προσωπικά 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια για να υποστηρίξει την προσφορά του γιου του, ανεβάζοντας τη συνολική αξία της πρότασης στα 108,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η κίνηση αυτή δεν είναι μόνο επιχειρηματική αλλά και βαθιά στρατηγική. Την Δευτέρα (12/1) υπήρξε ένα νέο επεισόδιο στη «μάχη για τη Warner», με την Paramount να καταθέτει μήνυση -σύμφωνα με το Reuters- κατά της Warner Bros Discovery, κατηγορώντας τη διοίκησή της ότι αποφεύγει τη συμφωνία μαζί της για λόγους που δεν είναι οικονομικοί, αλλά «εφευρετικοί».

Το αγκάθι της καλωδιακής τηλεόρασης και η πολιτική των ρυθμιστών

Το μεγάλο σημείο τριβής είναι το μέλλον της καλωδιακής τηλεόρασης (CNN, HBO κ.λπ.). Το Netflix θέλει η Warner Bros να διαχωρίσει μέσω spin-off το τμήμα της καλωδιακής τηλεόρασης από τα κινηματογραφικά στούντιο και τις υπηρσίες streaming.

Η Paramount υποστηρίζει ότι αυτός ο διαχωρισμός θα καταστρέψει την αξία της εταιρείας και ζητά αλλαγή στο καταστατικό, ώστε να απαιτείται έγκριση των μετόχων για μια τέτοια κίνηση.

Παράλληλα, υπάρχει και η πολιτική-ρυθμιστική διάσταση. Η Paramount υποστηρίζει ότι η δική της προσφορά για εξαγορά ολόκληρης της εταιρείας με μετρητά θα περάσει πολύ πιο εύκολα από τον έλεγχο των αντιμονοπωλιακών αρχών σε σχέση με τη συμφωνία του Netflix, η οποία περιπλέκεται λόγω του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων.

Παγκόσμιο μονοπώλιο στο streaming

Μπορεί να τον μέσο αναγνώστη στην Ελλάδα -είτε έχει ή όχι συνδρομή στο Netflix ή στις πλατφόρμες της Paramount και της Warner όλα όσα διάβασε παραπάνω να μην λένε πολλά, ωστόσο η πλευρά που θα επικρατήσει στη «μαχή της Warner» θα αποκτήσει παγκόσμια ισχύ, με ό,τι μπορεί να σημαίνει για την κατεύθυνση της βιομηχανίας του θεάματος και του streaming αλλά και στην τιμολογιακή πολιτική, που θα έχει άμεσες συνέπειες στην τσέπη μας.

Αν επικρατήσει το Netflix, θα μιλάμε για μια κολοσσιαία συγκέντρωση δυνάμεων στο streaming που ίσως αλλάξει τον τρόπο που καταναλώνουμε περιεχόμενο. Αν επικρατήσει η Paramount, θα έχουμε τη δημιουργία ενός παραδοσιακού «υπερ-στούντιο» με την ισχυρή οικονομική πλάτη της τεχνολογικής αυτοκρατορίας της Oracle.

Η προθεσμία για την προσφορά της Paramount λήγει στις 21 Ιανουαρίου 2026, και όλα δείχνουν ότι η τελική απόφαση θα παρθεί από τους ίδιους τους μετόχους σε μια θυελλώδη γενική συνέλευση.