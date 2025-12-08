«Μάχη γιγάντων» Netflix - Paramount για την Warner Bros - Η νέα αντιπροσφορά «μαμούθ»

Στην αντεπίθεση μετά την εξαγορά της Warner Bros Discovery (WBD) από τη Netflix την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου περνάει ο αντίπαλος όμιλος τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών Paramount Skydance.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου παρουσίασε μια αντιπροσφορά ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να αποκτήσει το σύνολο της WBD, περιλαμβανομένου του χαρτοφυλάκιού της των τηλεοπτικών δικτύων, σε αντίθεση με το Netflix, που προτείνει κυρίως την εξαγορά του στούντιο και της πλατφόρμας streaming HBO Max.

Προτού εξετάσει το ενδεχόμενο μιας πώλησης, η Warner Bros Discovery σχεδίαζε να διαχωρίσει αυτά τα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των CNN και Discovery, από τον υπόλοιπο όμιλο, εκτιμώντας ότι το αναπτυξιακό τους δυναμικό θα ήταν χαμηλότερο σε ένα πλαίσιο «διάβρωσης» της καλωδιακής τηλεόρασης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σημειώνεται πως, η Paramount Skydance ήταν η πρώτη που εκδήλωσε ενδιαφέρον για την Warner Bros Discovery και έχει υποβάλει τουλάχιστον πέντε προσφορές, πριν από τη σημερινή, όμως το συμβούλιο της WBD επέλεξε τη Netflix, η οποία επικράτησε και της εταιρείας Comcast.

Πληρώνει όσο όσο η Paramount

«Η προσφορά μας είναι η υψηλότερη μεταξύ εκείνων που βρίσκονται στο τραπέζι», δήλωσε ο Ντέιβιντ Έλισον, επικεφαλής της Paramount Skydance, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Επιχειρώντας να πείσει το διοικητικό συμβούλιο της WBD και των μετόχων της, η Paramount Skydance είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει την προσφορά της πλήρως τοις μετρητοίς, την ώρα που εκείνη της Netflix συμπεριλάμβανε ένα μέρος της σε μετοχές.

Ο όμιλος κατάφερε να συγκεντρώσει αυτό το κολοσσιαίο ποσό στηριζόμενος, εν μέρει, στην κληρονομιά της οικογένειας Έλισον, του πατριάρχη της, Λάρι, που είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους παγκοσμίως, με μια περιουσία που εκτιμάται στα 270 δισεκατομμύρια δολάρια από τον ιστότοπο του περιοδικού Forbes.

«Νιώθουμε μεγαλύτερη σιγουριά ότι θα λάβουμε τη συμφωνία των ρυθμιστικών αρχών» παρά το Netflix, εκτίμησε ο Ντέιβιντ Έλισον.

«Πρόβλημα» με την κίνηση της Netflix βλέπει ο Τραμπ

Στο περιθώριο μιας εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου σχετικά με τη σκοπιμότητα μιας «ένωσης» μεταξύ του Netflix και της Warner Bros.

Το Netflix κατέχει ήδη «ένα πολύ μεγάλο μέρος της αγοράς», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος, κάτι που θα «μπορούσε να αποτελεί ένα πρόβλημα».

Ο Ντέιβιντ Έλισον έχει την προσοχή του Ντόναλντ Τραμπ, που διατηρεί στενές σχέσεις με τον πατέρα του Λάρι, ο οποίος συνέβαλε οικονομικά στις προεκλογικές εκστρατείες του Αμερικανού προέδρου.