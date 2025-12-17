Η Warner απορρίπτει την «αστρονομική» πρόταση της Paramount - Κοντά στη «νίκη» το Netflix

Η Warner Bros Discovery απορρίπτει επίσημα την «αστρονομική» πρόταση εξαγοράς της από την Paramount, ύψους 108,4 δισ. δολαρίων, χαρακτηρίζοντάς την «απατηλή» και υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο πώλησης του μεγαλύτερου μέρους της εταιρείας από το Netflix είναι καλύτερη συμφωνία για τους μετόχους.

Σύμφωνα με το CNN -του οποίου η Warner αποτελεί και την μητρική εταιρεία- το πρωί της Τετάρτης (17/12) η εταιρεία υπέβαλε επίσημη απάντηση στην προσφορά-«σφήνα» στο Netflix, που είχε καταθέσει η Paramount Skydance για να την εξαγοράσει.

Όπως ανέφερε το διοικητικό συμβούλιο της Warner, απευθυνόμενο με επιστολή στους μετόχους, η προσφορά της Paramount «παρέχει ανεπαρκή αξία και επιβάλλει πολυάριθμους, σημαντικούς κινδύνους και κόστη» στην εταιρεία.

Ωστόσο, η τελική απόφαση ανήκει στους μετόχους, ορισμένοι από τους οποίους έχουν ήδη δηλώσει ότι θα απορρίψουν τη συμβουλή της εταιρείας και θα προσφέρουν τις μετοχές τους στην Paramount για 30 δολάρια ανά μετοχή.

Από την πλευρά τους, τα στελέχη της Paramount υποστηρίζουν ότι η πρότασή τους συνεπάγεται «περισσότερη όφελος και ασφάλεια», ενώ τα στελέχη του ΔΣ της Warner αμφισβητούν κάτι τέτοιο.

Η βασική ανησυχία που εγείρει η Warner αφορά το αν η πρόταση της Paramount είναι αξιόπιστη, ειδικά για τα χρήματα που φέρεται διατεθειμένη να δώσει. Η προσφορά της Paramount χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τις βασιλικές οικογένειες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και του Άμπου Ντάμπι.

Η Paramount υποστηρίζει ότι έχει «εξασφαλισμένη χρηματοδότηση» και ότι οποιαδήποτε διαφορετική υπόνοια είναι «παράλογη».