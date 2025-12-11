«Σφήνα» Τραμπ στην κόντρα Netflix και Paramount για τη Warner - Ζητά «να αλλάξει χέρια το CNN»

Τη δική του παρέμβαση στο επιχειρηματικό μπρα ντε φερ μεταξύ Netflix και Paramount για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε δηλώσεις του, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι θέλει να εξασφαλιστεί πως το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, το οποίο κατηγορεί επί χρόνια πως υπηρετεί τους δημοκρατικούς αντιπάλους του χαρακτηρίζοντάς το «εχθρό του λαού», θα αλλάξει ιδιοκτήτη στο πλαίσιο της πώλησης της μητρικής του Warner Bros Discovery.

Ο αμερικανικός όμιλος μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, στον οποίο ανήκει το CNN, έχει μετατραπεί στο αντικείμενο διένεξης των επίδοξων αγοραστών του, της ανταγωνιστικής Paramount Skydance και του κολοσσού του streaming Netflix.

Υπό τον Ντέιβιντ Έλισον, γιο του πολυδισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, συμμάχου του Τραμπ, η Paramount Skydance προτείνει την εξαγορά του συνόλου του Warner Bros Discovery, συμπεριλαμβανομένου του CNN.

Αντίθετα, βάσει της προσφοράς του Netflix το CNN θα παραμείνει σε χωριστή οντότητα που θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

«Το διοικούν ανέντιμοι άνθρωποι»

Κατά τη διάρκεια χθεσινής συζήτησης στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως το τηλεοπτικό δίκτυο πρέπει να είναι μέρος της συμφωνίας εξαγοράς ή να πουληθεί χωριστά. Πάντως να αλλάξει ιδιοκτήτη.

«Νομίζω πως το CNN πρέπει να πουληθεί, διότι οι άνθρωποι που το διοικούν αυτή τη στιγμή είναι ανέντιμοι, είναι ανίκανοι», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος -και πρώην αστέρας της «ριάλιτι» τηλεόρασης- επανερχόμενος σε συνήθη ρητορικά σχήματά του για τα μέσα ενημέρωσης.

«Προσωπική εμπλοκή» στην κόντρα προαναγγέλλει ο Τραμπ

Μάλιστα, ο Τραμπ υπογράμμισε πως θα εμπλακεί προσωπικά στην απόφαση της κυβέρνησης για την εξαγορά, κάτι ιδιαίτερα ασυνήθιστο, καθώς τέτοια ζητήματα επαφίενται γενικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι δυο επίδοξοι αγοραστές, που ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτηρίζει «καλές εταιρείες», έχουν απευθυνθεί στον Λευκό Οίκο αμφότερες για να εξασφαλίσουν την υποστήριξή του στις προσφορές τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει για χρόνια σχέση ανοικτά εχθρική έναντι του CNN και άλλων μεγάλων ΜΜΕ, κατηγορώντας τα πως λένε ψέματα, διασπείρουν «fake news» κατά την έκφραση που αρέσκεται να χρησιμοποιεί, και τους επιτίθεται συχνά μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο.

Γιατί προμοτάρει την Paramount σε βάρος του Netflix

Η επιμονή του Αμερικανού προέδρου το CNN να περιέλθει σε φιλικά χέρια μοιάζει να ευνοεί την προσφορά της Paramount Skydance.

Αφότου ανέλαβε ο Ντέιβιντ Έλισον τη διεύθυνσή του τον Αύγουστο, ο όμιλος της τηλεόρασης και του κινηματογράφου τοποθέτησε την Μπάρι Γουάις, μορφή της «anti-woke» δημοσιογραφίας, στη θέση της αρχισυντάκτριας του CBS News, ακόμη ενός στόχου συνεχών σφοδρών φραστικών πυρών του κ. Τραμπ.

Το δίκτυο εξάλλου αποφάσισε, λίγο καιρό προτού αναλάβει, να αναγγείλει το τέλος του Late Show, της βραδινής εκπομπής του Στίβεν Κολμπέρ, ο οποίος ουδέποτε δίστασε να επικρίνει τον σημερινό πρόεδρο.

Ο Τραμπ μολαταύτα καταφέρθηκε ξανά εναντίον της Paramount τη Δευτέρα (8/12), επειδή εγκρίθηκε η μετάδοση από το CBS News συνέντευξης της πρώην πιστής του, πλέον αντιπάλου του, βουλεύτριας Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

Το Netflix θεωρείται, αντίθετα με την Paramount, πως έχει σχέσεις με τους Δημοκρατικούς. Ο συνιδρυτής του Ριντ Χέιστινγκς συγκαταλέγεται στους μεγάλους δωρητές του κόμματος της αντιπολίτευσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ