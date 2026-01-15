Warner: Σωσίβιο από την Ευρώπη με Μακρόν ζητάει η Paramount - Αναζητούν στήριξη για το deal

Νέο επεισόδιο στο blockbuster της εξαγοράς της Warner με ευρωπαϊκό αέρα, δίνει άλλη τροπή στην μεγαλύτερη «μάχη» εξαγοράς που μπορεί να αλλάξει ριζικά τον κόσμο του θεάματος. Συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποίησε, τις τελευταίες ημέρες, η ηγεσία της Paramount, καθώς επιδίδεται σε «εκστρατεία γοητείας» στην Ευρώπη, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει υποστήριξη για την επιθετική προσφορά της, ύψους 108,4 δισ. δολ. για την Warner Bros. Discovery.

Καθώς η «μάχη» με το Netflix Inc. εντείνεται, ανώτερα στελέχη του αμερικανικού «γίγαντα», μίλησαν με τον Μακρόν και ανώτερους Γάλλους αξιωματούχους, σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται ανώνυμες πηγές. Επισκέφθηκαν, παράλληλα, το Λονδίνο την Πέμπτη για συζητήσεις με Βρετανούς αξιωματούχους, όπως είπε οι ίδιες πηγές.

Η Paramount - με επικεφαλής τον Ντέιβιντ Έλισον, γιο του συμμάχου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Λάρι Έλισον - «διεκδικεί» την Warner Bros. από τον Σεπτέμβριο με πολλαπλές προσφορές, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας προσφοράς εξ ολοκλήρου σε μετρητά των 30 δολαρίων ανά μετοχή. Η Warner Bros. έχει απορρίψει αυτές τις προσφορές, υποστηρίζοντας την προσφορά των 27,75 δολαρίων της Netflix σε μετοχές και μετρητά.

Όποιο deal και εάν ευοδωθεί, αναμένεται πάντως να αναδιαμορφώσει τη βιομηχανία ψυχαγωγίας και θα αντιμετωπίσει σημαντικό ρυθμιστικό έλεγχο στην Ουάσινγκτον και την Ευρώπη. Σε εξαγορές που προκαλούν ανησυχία, η υποστήριξη από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μπορεί μερικές φορές να αποδειχθεί σημαντική στις τελικές αποφάσεις των εποπτικών αρχών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Το «γαλλικό κλειδί»

Οι συνομιλίες με τον Μακρόν αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, δεδομένης της ιστορικής ευαισθησίας της Γαλλίας σε συμφωνίες που επηρεάζουν την εθνική κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυτήν την εβδομάδα πραγματοποιούνται τεχνικές συναντήσεις μεταξύ της Paramount και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εν τω μεταξύ, Αμερικανός δικαστής αρνήθηκε να επισπεύσει το αίτημα της Paramount, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε περισσότερα έγγραφα σχετικά με την προσφορά του Netflix, σε μια αγωγή που κατηγορεί τους διευθυντές της Warner Bros. ότι παραπλάνησαν τους επενδυτές.