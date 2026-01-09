Μασούτης και Κρητικός ενώνουν δυνάμεις – Νέος γίγαντας στα σούπερ μάρκετ μετά το mega deal

Οριστικοποιήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα deals των τελευταίων ετών στον χώρο των σούπερ μάρκετ, καθώς η Διαμαντής Μασούτης προχώρησε στην υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού – προσυμφώνου για την εξαγορά του 100% της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός.

Η συμφωνία, η οποία σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός νέου ισχυρού παίκτη στο ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων, αναμένεται πλέον να υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των δύο εταιρειών, η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, ενώ υπάρχει κοινή δέσμευση για:

τη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας,

τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων,

καθώς και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, με έμφαση στη στήριξη της εγχώριας παραγωγής και του δικτύου συνεργατών της.

Αλλάζει ο χάρτης της αγοράς

Η εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός θεωρείται κίνηση υψηλής στρατηγικής σημασίας, καθώς ενισχύει αποφασιστικά το αποτύπωμα της Μασούτης, ιδιαίτερα σε αγορές όπου η Κρητικός διατηρεί ισχυρή παρουσία.

Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του μεγέθους των δύο δικτύων. Η Μασούτης διαθέτει σήμερα περίπου 390 καταστήματα, ενώ η Κρητικός εισέρχεται στο deal με περί τα 450 σημεία πώλησης. Μετά την ενοποίηση, διαμορφώνεται ένας οργανισμός με παρουσία σε περισσότερα από 800 καταστήματα πανελλαδικά, ενισχύοντας σημαντικά τη γεωγραφική κάλυψη και τη διαπραγματευτική ισχύ του νέου σχήματος απέναντι σε προμηθευτές και συνεργάτες.



Σε οικονομικούς όρους, ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα €2 δισ.. Η επίδοση αυτή υπερβαίνει αισθητά τα μεγέθη προηγούμενων χρήσεων για κάθε εταιρεία ξεχωριστά, υποδηλώνοντας κλίμακα ικανή να στηρίξει επενδύσεις σε εφοδιαστική αλυσίδα, ψηφιακές υποδομές και τιμολογιακές πρωτοβουλίες.

Η επόμενη μέρα

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς και στον τρόπο με τον οποίο θα «κουμπώσουν» επιχειρησιακά οι δύο αλυσίδες. Σε κάθε περίπτωση, η συμφωνία θεωρείται δεδομένο ότι θα επηρεάσει τις ισορροπίες της αγοράς, εντείνοντας τον ανταγωνισμό και επιταχύνοντας τις εξελίξεις στον κλάδο.