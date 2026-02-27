Warner Bros: Ανοίγει ο δρόμος για την εξαγορά από την Paramount - Αποσύρεται η Netflix

Ανατροπή σημειώθηκε στη μάχη για την απόκτηση της Warner Bros. Discovery, καθώς η εταιρεία αξιολόγησε θετικά την τελευταία προσφορά της Paramount Skydance κρίνοντας ότι είναι ανώτερη από αυτή που είχε καταθέσει η Netflix.

Η Netflix θα έχει τέσσερις εργάσιμες ημέρες για να κάνει αλλαγές στη δική της πρόταση, σύμφωνα με ανακοίνωση της WBD την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το BBC, η Paramount αύξησε την προσφορά της στα 31 δολάρια ανά μετοχή, από 30 δολάρια ανά μετοχή νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Η προσφορά, που είναι πλήρως σε μετρητά, αποτελεί την τελευταία τροποποίηση πολλών προσφορών της Paramount τους τελευταίους μήνες, που σημαίνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη οφειλές της WBD, η αξία της θα ανέλθει σε περίπου 110 δισεκ. δολάρια.



Η προσφορά προϋποθέτει ασυνήθιστους οικονομικούς ελιγμούς και προσωπική χρηματοδοτική υποστήριξη του Λάρι Έλισον, ιδρυτή του ομίλου Oracle και πατέρα του επικεφαλής της Paramount Skydance Ντέιβιντ Έλισον.



Η WBD προγραμμάτισε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της την 20ή Μαρτίου για να αποφασιστεί το μέλλον της.



Ο Λάρι Έλισον υποστηρίζει σθεναρά τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέμενε εξαρχής πως εκείνος θα έλεγε προσωπικά την τελευταία λέξη για την εξαγορά του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού στούντιο.

Από την πλευρά τους, οι επικεφαλής της Netflix ξεκαθάρισαν ότι «αρνούνται» να υποβάλουν προσφορά υψηλότερη αυτής της Paramount Skydance. Πράγμα που σημαίνει πως το πασίγνωστο χολιγουντιανό στούντιο και διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα που του ανήκουν, ανάμεσά τους το CNN, θα περιέλθουν στην κατοχή της Paramount Skydance, αναδιαμορφώνοντας εντυπωσιακά το τοπίο των μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η Netflix είχε προηγουμένως συμφωνήσει να εξαγοράσει τα στούντιο και τα streaming περιουσιακά στοιχεία της WBD για 27,75 δολάρια ανά μετοχή τον Δεκέμβριο, αξιολογώντας τα περιουσιακά στοιχεία περίπου στα 72 δισεκατομμύρια δολάρια, με συνολική επιχειρηματική αξία περίπου 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Η προσφορά της Paramount αφορά το σύνολο της WBD, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων συνδρομητικής τηλεόρασης όπως τα CNN, TBS και TNT.



