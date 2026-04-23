«Πράσινο φως» της Warner Bros για την εξαγορά από την Paramount έναντι 111 δισ. δολαρίων

Την έγκριση της εξαγοράς ενέκριναν την Πέμπτη 23 Απριλίου οι μέτοχοι της Warner Bros Discovery από την Paramount έναντι 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να αλλάξει δραστικά το τοπίο των μέσων ενημέρωσης.

Η συμφωνία θα επιτρέψει στην Paramount, ιδιοκτήτρια της Skydance, να αναλάβει τον έλεγχο όλων των τίτλων και καναλιών της Warner Bros, στα οποία περιλαμβάνονται οι ταινίες Harry Potter, Game of Thrones και το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN.

«Με την Paramount, προσβλέπουμε στη δημιουργία μιας εξαιρετικής συνδυασμένης εταιρείας που θα διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών και θα ωφελήσει την παγκόσμια κοινότητα δημιουργικών ταλέντων», δήλωσε ο πρόεδρος της Warner Bros, Samuel DiPiazza.

Η συμφωνία χρειάζεται ακόμη την έγκριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού.

Η υποστήριξη της συμφωνίας από τους μετόχους έρχεται μετά από μια δραματική ιστορία μηνών, έπειτα από μια προηγούμενη προσφορά εξαγοράς της Warner Bros από το Netflix, την οποία η υπηρεσία streaming αργότερα απέσυρε, αφού η Paramount υπέβαλε ανταγωνιστική υψηλότερη προσφορά.

Η Paramount, η οποία επιδιώκει να μετατραπεί σε έναν μεγάλο κολοσσό του Χόλιγουντ, υποστηρίζεται από τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Λάρι Έλισον και ηγείται από τον γιο του, Ντέιβιντ. Ο Έλισον, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Paramount, θα παραθέσει δείπνο με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Ο ηθοποιός Μαρκ Ράφαλο αναμένεται να συμμετάσχει σε διαδηλώσεις έξω από το κτίριο, διαμαρτυρόμενος για αυτό που χαρακτηρίζεται ως «γκαλά διαφθοράς», με φόντο τις ανησυχίες για συγκέντρωση ισχύος στα μέσα ενημέρωσης και την πιθανή επίδραση στο CNN.

Οι πολιτικές αντιδράσεις και οι αντιμονοπωλιακές ανησυχίες

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει το CNN και έχει δηλώσει ότι το δίκτυο θα έπρεπε να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία πώλησης της Warner Bros. Έχει χαρακτηρίσει τη διοίκηση του δικτύου «διεφθαρμένη ή ανίκανη».

Παράλληλα, η εξαγορά έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τον χώρο του θεάματος. Περισσότεροι από 1.400 ηθοποιοί, σκηνοθέτες και δημιουργοί, μεταξύ των οποίων οι Έμμα Τόμσον, Μπεν Στίλερ και Χαβιέ Μπαρδέμ, υπέγραψαν επιστολή προειδοποιώντας για μειωμένες ευκαιρίες, απώλεια θέσεων εργασίας και υψηλότερο κόστος παραγωγής.

Η Paramount απάντησε ότι παραμένει δεσμευμένη στην ενίσχυση των δημιουργών και στην παροχή περισσότερων ευκαιριών για το έργο τους.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν χαρακτήρισε τη συμφωνία «αντιμονοπωλιακά καταστροφική» και προειδοποίησε ότι θα επιχειρηθεί να μπλοκαριστεί.



Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές πιθανότατα θα την εγκρίνουν, με μεγαλύτερη πίεση να αναμένεται από την Ευρώπη.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται έως τον Σεπτέμβριο, εφόσον δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις.