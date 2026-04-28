Έσπασε τα ταμεία η βιογραφία του Michael Jackson - Εξαιρέθηκαν οι κατηγορίες κακοποίησης

Σάρωσε στις κινηματογραφικές αίθουσες ολόκληρου του κόσμου η νέα ταινία για τη ζωή του Michael Jackson, καταγράφοντας τις καλύτερες επιδόσεις για βιογραφία στην ιστορία κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο της προβολής της.



Ο ανιψιός του τραγουδιστή, Jaafar Jackson, ενσαρκώνει τον τραγουδιστή στην ταινία, Michael, που απέφερε 217 εκατομμύρια δολάρια από την περασμένη Τετάρτη που ξεκίνησε να προβάλλεται σε ολόκληρο τον κόσμο.



Κατέρριψε έτσι το ρεκόρ της ταινίας, Bohemian Rhapsody, για τους Queen, που είχε φέρει στα ταμεία 124 εκατομμύρια δολάρια το 2018, με πρωταγωνιστή τον Rami Malek ως Freddie Mercury.

Όμως, η ταινία, Michael, ξεπέρασε και τα 180 εκατ. δολάρια που απέφερε το 2024 η ταινία, Oppenheimer, η βιογραφία του γνωστού επιστήμονα, με συνέπεια να γίνει η πιο επιτυχημένη βιογραφική ταινία στην ιστορία.

Διχασμένοι κοινό και κριτικοί

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία τα έχει πάει πολύ καλύτερα με το κοινό απ’ ό,τι με τους κριτικούς, πολλοί εκ των οποίων μιλούν για ένα «ξέπλυμα» της καριέρας του Michael Jackson. Στο πιο γνωστό site βαθμολόγησης ταινιών και σειρών, το Michael έχει σκορ 38% στους κριτικούς κινηματογράφου και 97% στους θεατές.

Σημείο αιχμής για τους κριτικούς και τους επικριτές είναι ότι στη βιογραφία δεν υπάρχει καμία αναφορά για τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών που είχαν γίνει εις βάρος του Michael Jackson ενώ ήταν εν ζωή. Ο ίδιος πάντα δήλωνε αθώος και όταν δικάστηκε το 2005 για παιδική κακοποίηση κρίθηκε, επίσης, αθώος.

Οι παραγωγοί της ταινίας αρχικά σκόπευαν να συμπεριλάβουν αναφορές σε ορισμένες από τις κατηγορίες κατά του τραγουδιστή, όμως τελικά το υλικό αφαιρέθηκε μετά τη νέα ανακάλυψη μιας ιστορικής συμφωνίας εμπιστευτικότητας που είχε κάνει ο Τζάκσον με έναν από τους κατηγόρους του.

Η νέα ταινία βασίζεται πολύ στην προετοιμασία και τις συναυλίες, ενώ εξετάζει εξονυχιστικά την περίπλοκη σχέση ανάμεσα στον τραγουδιστή και τον πατέρα του, τον οποίο υποδύεται ο Colman Domingo.

Η ταινία χρειάστηκε να ξαναδουλευτεί και μεγάλο μέρος της να γυριστεί από την αρχή, μετά από αυτή την αποκάλυψη, με αποτέλεσμα πλέον να ολοκληρώνεται το 1988, προτού διατυπωθεί οποιαδήποτε κατηγορία εναντίον του Michael Jackson.

Τα προβλήματα εκτόξευσαν το κόστος της παραγωγής στα περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια, ενώ βγήκε στις αίθουσες που αναμένουν και μία σειρά προβεβλημένων άλλων ταινιών, όπως το The Super Mario Galaxy Movie και το Project Hail Mary, καθώς και το The Devil Wears Prada 2, που βγαίνει αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η τρίτη πράξη του Michael επρόκειτο να επικεντρωθεί σε κατηγορίες που διατύπωσε ο Τζόρνταν Τσάντλερ τη δεκαετία του 1990, αλλά ένας διακανονισμός που έκανε ο τραγουδιστής με την οικογένεια του αγοριού εκείνη την εποχή περιλάμβανε μία ρήτρα που απαγόρευε να τον αναφέρει ποτέ σε οποιαδήποτε ταινία.

Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει ταινίες οι βιογραφίες μεγάλων σταρ της μουσικής, όπως οι Queen, Sir Elton John, Bob Dylan, Aretha Franklin, Elvis Presley, Bruce Springsteen, Bob Marley, Amy Winehouse, NWA, Robbie Williams και Whitney Houston.

Η ταινία, Michael, χρηματοδοτήθηκε από την περιουσία του αποθανόντος σούπερ σταρ, ενώ γίνεται χρήση των πρωτότυπων φωνητικών του για τη μουσική της ταινίας.