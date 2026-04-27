Μπεν Στίλερ: Η ανάρτηση του ηθοποιού που ξεσήκωσε σάλο λίγο μετά την επίθεση στο Χίλτον

Θύελλα αντιδράσεων λόγω... κακού timing ξεσήκωσε μία ανάρτηση για τη νίκη της ομάδας του, από τον Μπεν Στίλερ. Η ανάρτηση έγινε 20 λεπτά μετά την επίθεση με πυροβολισμούς στο ξενοδοχείο όπου διεξαγόταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.



Ο ηθοποιός και φανατικός υποστηρικτής των New York Knicks, έκανε αναρτήσεις όλη τη διάρκεια της βραδιάς για τον αγώνα της ομάδας του απέναντι στους Atlanta Hawks. Μετά τη νίκη τους με 114-98, έγραψε στο X: «Τα κατάφεραν».

Got it done — Ben Stiller (@BenStiller) April 26, 2026

Ωστόσο, αρκετοί χρήστες παρερμήνευσαν το tweet, θεωρώντας ότι αναφερόταν στο περιστατικό. Υποστηρικτές του κινήματος MAGA τον κατηγόρησαν για έλλειψη ευαισθησίας. Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νάνσι Μέις σχολίασε: «Τι ακριβώς κατάφεραν;», ενώ ο πρώην επικεφαλής του Kennedy Center, Ρίτσαρντ Γκρένελ, έγραψε: «Wtf;»



Άλλοι καταλόγισαν ειρωνική διάθεση στον Στίλερ για το περιστατικό: «Συγγνώμη Μπεν. Ο τύπος σου έχασε. Εύχομαι πραγματικά η πλευρά σου να σταματούσε να προσπαθεί να δολοφονεί ανθρώπους με τους οποίους διαφωνείς». Ένας άλλος επέκρινε: «Ο συγχρονισμός αυτού του tweet ήταν αρκετά τρελός». Άλλοι παρενέβησαν για να υπερασπιστούν τον Στίλερ, γράφοντας: «Οι άνθρωποι του MAGA είναι τόσο ανόητοι που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι μιλάς για αγώνα των Νικς».

Ένας ακόμα πρόσθεσε: «Νομίζω ότι ίσως οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ότι πρόκειται για… μπάσκετ είναι αυτοί που πάσχουν από το Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ».



Ο Μπεν Στίλερ, γνωστός για την κριτική του προς την κυβέρνηση Τραμπ, δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι η ανάρτησή του σχετιζόταν με το συμβάν, ενώ οι εκπρόσωποί του δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο σχετικά με τις αντιδράσεις.

