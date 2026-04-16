Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μπεν Στίλερ και Αριάνα Γκράντε ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια ταινία - έκπληξη

Η Αριάνα Γκράντε έχει κατακτήσει τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές, τα Όσκαρ και πλέον, το CinemaCon. Η πολυτάλαντη σταρ έδωσε το «παρών» στο συνέδριο του Λας Βέγκας μέσα από τα πρώτα πλάνα του «Focker In-Law». Πρόκειται για μια νέα παραγωγή που δίνει την ευκαιρία στην Γκράντε να ξεδιπλώσει την κωμική της πλευρά δίπλα στον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τον κάτοχο Emmy Μπεν Στίλερ.

Η αρχική ταινία του franchise «Meet the Parents» ακολουθούσε τον Greg Focker (Στίλερ) στις αλλεπάλληλες αμήχανες προσπάθειές του να κερδίσει τον πεθερό του (Ντε Νίρο). Η ταινία αναδείχθηκε σε τεράστια εμπορική επιτυχία με εισπράξεις 330 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, οδηγώντας σε δύο σίκουελ πριν από τη νέα συνέχεια.

«Μάλλον θα μπορούσατε να πείτε ότι είμαι ο νέος Ντε Νίρο της σειράς» είπε ο Στίλερ από τη σκηνή του Colosseum στο Caesar's Palace εξηγώντας ότι βρίσκεται στην ίδια περίπου ηλικία που είχε ο Ντε Νίρο στην ταινία του 2000, με τον τελευταίο να κάνει την εμφάνισή του ανάμεσα σε ενθουσιώδεις επευφημίες. «Μην το λες αυτό. Είναι μεγάλη ασέβεια. Έκανες μια πολύ κολακευτική σύγκριση που με ανάγκασε να υπερασπιστώ την τιμή μου», σχολίασε με τη σειρά του ο Ντε Νίρο χαριτολογώντας.

Και οι δύο μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τη συμμετοχή της Γκράντε, με τον Ντε Νίρο να την αποκαλεί «πιθανώς την πιο αστεία συμπρωταγωνίστρια με την οποία είχε την τύχη να μοιραστεί την οθόνη» όπως αναφέρει το Variety.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, «ο Henry (Σκάιλερ Γκιζόντο), γιος του Greg και της Pam Focker, προκαλεί νέο οικογενειακό χάος όταν αποφασίζει να παντρευτεί την Olivia Jones, μια δυναμική γυναίκα που φαίνεται να είναι εντελώς ακατάλληλη για εκείνον».

Το καστ συμπληρώνουν οι Όουεν Γουίλσον, Μπλάιθ Ντάνερ, Τέρι Πόλο, Μπένι Φέλντσταϊν και Εντουάρντο Φράνκο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζον Χάμπουργκ, σε σενάριο των Γκρεγκ Γκλιένα και Μαίρη Ρουθ Κλαρκ.

Στην ομάδα της παραγωγής συμμετέχουν οι Τζέιν Ρόζενταλ, Τζέι Ρόουτς, Τζον Λέσερ μαζί με τους Ντε Νίρο, Στίλερ και Χάμπουργκ.