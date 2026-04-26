Τρόμος στην Ουάσιγκτον: Πυροβολισμοί σε εκδήλωση – Απομακρύνθηκε ο Τραμπ, συνελήφθη ο δράστης

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδος) στην Ουάσιγκτον, όταν σημειώθηκε περιστατικό με πυροβολισμούς στο ξενοδοχείο Washington Hilton, λίγο πριν την προγραμματισμένη ομιλία τουΝτόναλντ Τραμπ στο ετήσιο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο λόμπι του ξενοδοχείου, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά στην περιοχή ελέγχου των μαγνητομέτρων. Η Μυστική Υπηρεσία αντέδρασε αστραπιαία, απομακρύνοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, τη σύζυγό του Μελάνια, καθώς και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους που βρίσκονταν στο σημείο.

🚨🇺🇸 BREAKING: New footage shows law enforcement and National Guard troops rushing to the Washington Hilton with guns drawn. https://t.co/UNTtz8Jf5t pic.twitter.com/Z6a9vVYDP6 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 26, 2026

Η ταυτότητα του δράστη και το χρονικό της επίθεσης



Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, με καταγωγή από το Τόρανς της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Άλεν φέρεται να συναρμολόγησε ένα μακρύ όπλο σε έναν μη ασφαλισμένο βοηθητικό χώρο του ξενοδοχείου, πριν ξεκινήσει να πυροβολεί.

Παρά τις αρχικές συγκεχυμένες πληροφορίες που τον ήθελαν νεκρό, ο δράστης είναι ζωντανός και βρίσκεται υπό κράτηση. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του, ενώ δεν έχουν αναφερθεί άλλοι τραυματισμοί.

Η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ



Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την ψυχραιμία των αρχών:

«Μια απίστευτη βραδιά στην Ουάσιγκτον. Η Μυστική Υπηρεσία και οι Αρχές επιβολής του Νόμου έκαναν φανταστική δουλειά. Ενήργησαν γρήγορα και γενναία. Ο δράστης συνελήφθη», ανέφερε ο πρώην Πρόεδρος, σημειώνοντας πως η βραδιά θα εξελιχθεί πολύ διαφορετικά από τον αρχικό σχεδιασμό.

Ακύρωση της εκδήλωσης και ερωτήματα για την ασφάλεια



Η εκδήλωση ακυρώθηκε οριστικά και το κτίριο εκκενώθηκε από όλους τους καλεσμένους. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παραχωρήσει έκτακτη συνέντευξη Τύπου σε λίγη ώρα για να τοποθετηθεί επίσημα για το συμβάν.



Ήδη, πάντως, ξεκινούν σοβαρά ερωτήματα για το πώς ο ένοπλος κατάφερε να προσεγγίσει σε τόσο κοντινή απόσταση την περιοχή ελέγχου, παρά τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας που περιβάλλουν παραδοσιακά τη συγκεκριμένη εκδήλωση.