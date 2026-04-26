Πυροβολισμοί στην Ουάσιγκτον: Την ώρα του πανικού... έβγαζαν selfies και άρπαζαν σαμπάνιες

Πολλές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από την επεισοδιακή νύχτα στην Ουάσιγκτον, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου με αποτέλεσμα να φυγαδευτούν ο Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία, αλλά και ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Τα εν λόγω στιγμιότυπα τραβήχτηκαν λίγο μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, και αποτυπώνουν άτομα -που φέρονται να είναι δημοσιογράφοι ή συνοδοί– να κινούνται ανάμεσα στα τραπέζια και να αρπάζουν μπουκάλια κρασιού και σαμπάνιας, ενώ άλλοι καταγράφουν τη στιγμή με τα κινητά τους, βγάζοντας selfies μέσα στον χώρο της δεξίωσης.

Όλα αυτά την ώρα που σε άλλο πλάνο, και παρά τα όσα έχουν προηγηθεί, εικονίζεται ένας άνδρας να παραμένει μόνος του στο τραπέζι και να συνεχίζει αμέριμνος το δείπνο του.

Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, έχουν πυροδοτήσει θύελλα αντιδράσεων, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν σαρκαστικά τη συμπεριφορά των καλεσμένων.

«Δείτε τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης πώς αντιδρούν στην απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Τραμπ… κλέβοντας μπουκάλια κρασί! Απόλυτος ξεπεσμός», αναφέρει χαρακτηριστικά μία ανάρτηση.

Behold the main stream media responding to the attempted assassination of President Trump by … stealing bottles of wine! Utter scum pic.twitter.com/Jmxp3fFJKH — David Vance (@DavidVance) April 26, 2026

Άλλοι σχολιάζουν πως, «Αμερικανοί δημοσιογράφοι φέρεται να κατάσχεσαν ακριβά μπουκάλια κρασιού κατά τη διάρκεια του αναφερόμενου περιστατικού με πυροβολισμούς».