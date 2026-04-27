«Ο ατάραχος Μάικλ»: Γιατί δεν έπεσε στο πάτωμα την ώρα των πυροβολισμών στο Χίλτον

Εντύπωση προκάλεσε η στάση ενός άνδρα που ενώ έπεφταν πυροβολισμοί έξω από την αίθουσα όπου πραγματοποιείτο το δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Χίλτον στην Ουάσιγκτον και γύρω του επικρατούσε χάος, εκείνος δεν έδειχνε να ενοχλείται...

Πρόκειται για τον πράκτορα του Creative Artists Agency, Μάικλ Γκλαντζ, ο οποίος εκπροσωπεί τον παρουσιαστή ειδήσεων και δημοσιογράφο του CNN, Γουόλφ Μπλίτζερ και φαίνεται στα πλάνα να μένει στη θέση του, ατάραχος και να τρώει τη σαλάτα του.

Ο ίδιος, ένα 24ωρο μετά τα γεγονότα, εξήγησε: «Πρώτον, έχω πρόβλημα με την πλάτη μου. Δεν μπορούσα να πέσω στο πάτωμα και αν το έκανα, θα έπρεπε να φέρουν κόσμο για να με σηκώσουν. Και δεύτερον, είμαι μανιακός με την υγιεινή. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να έπεφτα με το καινούργιο μου σμόκιν στο βρώμικο πάτωμα του Χίλτον. Δεν γινόταν».



Ο Γκλαντζ είπε στο TMZ ότι αισθανόταν ασφαλής μέσα στην αίθουσα λόγω της ισχυρής αστυνομικής παρουσίας. «Δε βλέπεις κάθε μέρα να συμβαίνει κάτι τέτοιο», ανέφερε. Δήλωσε, δε, στην αρχισυντάκτρια του White House Correspondents Insider, Τάμι Χάντα, ότι δεν ήταν καθόλου νευρικός.