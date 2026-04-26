«Θέλω να πάω σπίτι»: Η Έρικα Κερκ σε κατάσταση σοκ μετά τους πυροβολισμούς στη δεξίωση Τραμπ
Η Κερκ εθεάθη να τρέχει στα παρασκήνια του ξενοδοχείου, σκουπίζοντας δάκρυα την ώρα που η ασφάλεια απομάκρυνε τους παρευρισκόμενους.
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο δείπνο που είχε οργανώσει ο Ντόναλντ Τραμπ για τους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου στο Χίλτον της Ουάσιγκτον, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εκδηλώσεις. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν η διευθύνουσα σύμβουλος της Turning Point USA και χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα Κερκ, η οποία καταγράφηκε να κλαίει και να απομακρύνεται έντρομη από τον χώρο.
Σύμφωνα με το Fox News, η Κερκ εθεάθη να τρέχει στα παρασκήνια του ξενοδοχείου, σκουπίζοντας δάκρυα την ώρα που η ασφάλεια απομάκρυνε τους παρευρισκόμενους. «Θέλω απλώς να πάω σπίτι», ακούγεται να λέει σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ενώ μέλη της ασφάλειας τη συνοδεύουν εκτός του κτηρίου.
Η Έρικα Κερκ είναι χήρα του ιδρυτή της Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Utah Valley University.
Μόλις τον Απρίλιο, η Κερκ είχε αποφασίσει να μην παραστεί σε προγραμματισμένη εκδήλωση της οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζεί Ντι Βανς, εξαιτίας απειλών που είχε δεχθεί πριν την εκδήλωση.
«Ήταν πολύ ανήσυχη», είχε δηλώσει τότε ο Βανς, αποκαλύπτοντας ότι μίλησε με τη Μυστική Υπηρεσία, η οποία στη συνέχεια επιβεβαίωσε πως οι απειλές δεν κρίθηκαν αξιόπιστες.
Η Κερκ απομακρύνθηκε ασφαλής από το ξενοδοχείο μετά το χθεσινό συμβάν.