«Θέλω να πάω σπίτι»: Η Έρικα Κερκ σε κατάσταση σοκ μετά τους πυροβολισμούς στη δεξίωση Τραμπ

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο δείπνο που είχε οργανώσει ο Ντόναλντ Τραμπ για τους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου στο Χίλτον της Ουάσιγκτον, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εκδηλώσεις. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν η διευθύνουσα σύμβουλος της Turning Point USA και χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα Κερκ, η οποία καταγράφηκε να κλαίει και να απομακρύνεται έντρομη από τον χώρο.

Σύμφωνα με το Fox News, η Κερκ εθεάθη να τρέχει στα παρασκήνια του ξενοδοχείου, σκουπίζοντας δάκρυα την ώρα που η ασφάλεια απομάκρυνε τους παρευρισκόμενους. «Θέλω απλώς να πάω σπίτι», ακούγεται να λέει σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ενώ μέλη της ασφάλειας τη συνοδεύουν εκτός του κτηρίου.

Erika Kirk was seen in tears backstage at the WHCA Dinner saying, “I just want to go home” during the active shooter incident.



After everything she’s already endured, this is heartbreaking. Please pray for her. 🙏🏾 pic.twitter.com/R3RtZKAtmK — Brandon Tatum (@TheOfficerTatum) April 26, 2026

Η Έρικα Κερκ είναι χήρα του ιδρυτή της Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Utah Valley University.

Μόλις τον Απρίλιο, η Κερκ είχε αποφασίσει να μην παραστεί σε προγραμματισμένη εκδήλωση της οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζεί Ντι Βανς, εξαιτίας απειλών που είχε δεχθεί πριν την εκδήλωση.

«Ήταν πολύ ανήσυχη», είχε δηλώσει τότε ο Βανς, αποκαλύπτοντας ότι μίλησε με τη Μυστική Υπηρεσία, η οποία στη συνέχεια επιβεβαίωσε πως οι απειλές δεν κρίθηκαν αξιόπιστες.

Η Κερκ απομακρύνθηκε ασφαλής από το ξενοδοχείο μετά το χθεσινό συμβάν.