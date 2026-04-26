Τραμπ: «Ο δράστης εξουδετερώθηκε» - Σε συναγερμό ο Λευκός Οίκος μετά τους πυροβολισμούς

Σε σειρά δηλώσεων προχώρησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μετά από σοβαρό περιστατικό ασφαλείας που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ένας άνδρας επιχείρησε να προσεγγίσει σημείο ελέγχου ασφαλείας φέροντας πολλαπλά όπλα, πριν εξουδετερωθεί από μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας.

«Ήταν πολύ γενναίοι», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η αντίδραση των αρχών υπήρξε άμεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε επίσης ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από πυρά σε πολύ κοντινή απόσταση, ωστόσο η σφαίρα αναχαιτίστηκε από το αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε. «Είναι σε πολύ καλή κατάσταση το γιλέκο έκανε τη δουλειά του», σημείωσε. Αναφερόμενος στον δράστη, υποστήριξε ότι έχει ήδη συλληφθεί και οι αρχές κατευθύνονται προς την κατοικία του, εκτιμώντας ότι διαμένει στην Καλιφόρνια.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ απρόσμενο», ενώ τόνισε ότι «ο χώρος ήταν εξαιρετικά ασφαλής», προσθέτοντας πως ο δράστης κινήθηκε από απόσταση περίπου 50 μέτρων.

Τραμπ: «Μπορεί να ήμουν ο στόχος, αυτοί οι άνθρωποι είναι τρελοί»

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν θεωρεί ότι ο ίδιος αποτελούσε στόχο, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μπορείς να ξέρεις αυτοί οι άνθρωποι είναι απρόβλεπτοι». Συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι ιστορικά οι επιθέσεις τείνουν να στοχεύουν πρόσωπα με υψηλό αντίκτυπο. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας στον Λευκό Οίκο, κάνοντας ειδική αναφορά σε σχεδιαζόμενες υποδομές, όπως η δημιουργία νέου χώρου εκδηλώσεων.

«Αυτό δείχνει γιατί χρειαζόμαστε όλα όσα σχεδιάζουμε», ανέφερε. Κλείνοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση της έντασης: «Πρέπει να επιλύσουμε τις διαφορές μας ειρηνικά», ενώ πρόσθεσε ότι τέτοια περιστατικά αποτελούν υπενθύμιση της αστάθειας που μπορεί να προκύψει ακόμη και σε περιβάλλοντα υψηλής ασφάλειας.