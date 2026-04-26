Νέο μήνυμα Τραμπ στο Ιράν: «Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ σύντομα με νίκη των ΗΠΑ»

Παρά το ισχυρό σοκ από το σοβαρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στο ετήσιο δείπνο των Ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέχασε το Ιράν και τα προβλήματα με την ειρηνευτική διαδικασία.

Με νέα του δήλωση, ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα με νίκη των ΗΠΑ. Μάλιστα, υπερασπίστηκε την απόφασή του να ακυρώσει την αποστολή αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά «μπορούμε και από το τηλέφωνο».

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε συνομιλίες με την Τεχεράνη. «Αν το Ιράν θέλει να μιλήσει, μπορεί να μας καλέσει», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε επικοινωνία θα μπορούσε να γίνει τηλεφωνικά. Μάλιστα, επισήμανε ότι η «Τεχεράνη μπορεί να μας στέλνει μηνύματα μέσω Πακιστάν».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, άσκησε για ακόμα μια φορά κριτική στο ΝΑΤΟ για τη στάση του απέναντι στο Ιράν, σε αντίθεση με αυτή της Κίνας για την οποία δήλωσε ότι δεν είναι απογοητευμένος.

Σε ό,τι αφορά τα θλιβερά γεγονότα με τους πυροβολισμούς τόνισε ότι θα αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας σε καίρια σημεία της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο ύποπτος που συνελήφθη αφότου προσπάθησε να μπει οπλισμένος στην αίθουσα χορού όπου λάμβανε χώρα το Δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ακινητοποιήθηκε από άνδρες της επιβολής της τάξης και δεν πλησίασε κοντά για να μπει στην αίθουσα.

«Ο δράστης είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, είχε πολύ μίσος για αρκετό καιρό. Είχε γράψει ένα "πολύ αντιχριστιανικό" μανιφέστο. Όταν διαβάσετε το μανιφέστο του, μισεί τους χριστιανούς», δήλωσε.

Η οικογένειά του γνώριζε ότι αυτός έχει πρόβλημα, δήλωσε επίσης ο πρόεδρος Τραμπ κάνοντας λόγο για ένα άτομο «προφανώς πολύ διαταραγμένο».

Στην εκδήλωση παρίστατο ο Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια και πολλοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης.