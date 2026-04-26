Ο Τραμπ αποκάλυψε τι του είπε η Μελάνια μετά τους πυροβολισμούς στη δεξίωση

Όσα του είπε η σύζυγός του, Μελάνια, αποκάλυψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγα δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς που ακούστηκαν στο Washington Hilton κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, περιγράφοντας τη στιγμή ως εξαιρετικά σοκαριστική και φορτισμένη.

Σε συνέντευξη Τύπου από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εξήγησε ότι αρχικά επικράτησε σύγχυση, καθώς το μόνο που ακούστηκε ήταν ένας δυνατός κρότος την ώρα της εκδήλωσης.

Όπως είπε, καθόταν δίπλα στη Μελάνια όταν ακούστηκε ο θόρυβος και η πρώτη του σκέψη ήταν πως ίσως επρόκειτο για «έναν δίσκο που έπεσε» ή κάτι παρόμοιο.

Η Μελάνια, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, κατάλαβε αμέσως ότι συνέβαινε κάτι πολύ πιο σοβαρό.

«Ήταν κακός ήχος», φέρεται να του είπε, με τον Τραμπ να επισημαίνει ότι η Πρώτη Κυρία διατήρησε την ψυχραιμία της και αντιλήφθηκε γρήγορα τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι το περιστατικό ήταν «ιδιαίτερα τραυματικό» για τη σύζυγό του, καθώς οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν χαοτικές και αιφνίδιες.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Μελάνια έχει εκφράσει πολλές φορές την ανησυχία της για την ασφάλειά του, λόγω των επανειλημμένων επιθέσεων που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν.

Όπως του λέει συχνά, σύμφωνα με τον ίδιο, «είναι μια επικίνδυνη δουλειά».