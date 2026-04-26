Κανονικά η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της Καμίλα στις ΗΠΑ μετά τους πυροβολισμούς

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους της Βρετανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το πρόσφατο περιστατικό που προκάλεσε ανησυχία και έντονη κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο. Σύμφωνα με επίσημες πηγές, δεν τίθεται θέμα αναβολής ή ακύρωσης της επίσκεψης, με το πρόγραμμα να συνεχίζεται όπως είχε σχεδιαστεί.

Το χθεσινό περιστατικό στην Ουάσιγκτον το οποίο σημειώθηκε λίγες ώρες πριν την αναχώρηση του βασιλικού ζεύγους κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις ΗΠΑ. Παρότι οι λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες, αξιωματούχοι διαβεβαιώνουν ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της επίσκεψης.

Η παρουσία του βασιλικού ζεύγους στις Ηνωμένες Πολιτείες εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, με σειρά επαφών υψηλού επιπέδου, συμβολικών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών πολιτιστικής και πολιτικής συνεργασίας.

Διπλωματικοί κύκλοι υπογραμμίζουν ότι η συνέχιση του ταξιδιού στέλνει μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας, παρά τις συγκυριακές δυσκολίες. Παράλληλα, αυξημένα θα είναι τα μέτρα ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, με συντονισμό μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών και των τοπικών αρχών.

Το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης παραμένει υψηλό, καθώς η επίσκεψη θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας για τις σχέσεις Λονδίνου–Ουάσιγκτον. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ένδειξη ότι το χθεσινό περιστατικό θα επηρεάσει το περιεχόμενο ή τη διάρκεια της επίσκεψης, με το βασιλικό πρόγραμμα να αναμένεται να τηρηθεί στο σύνολό του.