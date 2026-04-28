«Νιώθω ότι δεν πρέπει να είμαι εδώ»: Το σχόλιο του Κάρολου στον Τραμπ για τους πυροβολισμούς

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έτυχαν θερμής υποδοχής στον Λευκό Οίκο την πρώτη ημέρα της επίσκεψής τους στις ΗΠΑ.

Το βρετανικό βασιλικό ζευγάρι πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, λίγες μόνο ημέρες μετά από το πρόσφατο περιστατικό ένοπλης επίθεσης σε γνωστό ξενοδοχείο όπου έδωσε το παρών το προεδρικό ζεύγος.

Οι τέσσερις αντάλλαξαν φιλικά σχόλια και πόζαραν για φωτογραφίες, προτού μεταβούν στο εσωτερικό του κτιρίου για απογευματινό τσάι.

Ο βασιλιάς και η βασίλισα της Αγγλίας, Κάρολος και Καμίλα με το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ / Reuters

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και η Πρώτη Κυρία ξενάγησαν τους προσκεκλημένους στη νέα επέκταση του κήπου του Λευκού Οίκου, στο νότιο γκαζόν.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η αναγνώστρια χειλιών Νίκολα Χίκλινγκ υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τον βασιλιά Κάρολο για την επίθεση του Σαββάτου. «Αυτοί οι πυροβολισμοί…» φέρεται να είπε ο Τραμπ, με τον Κάρολο να απαντά: «Προτιμώ να μην στέκομαι εδώ για πολύ» και «Νιώθω ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι εδώ».

Η Χίκλινγκ αναφέρει επίσης ότι ο Τραμπ ρώτησε τον Βρετανό μονάρχη αν αισθάνεται καλά προσθέτοντας μάλιστα «Δεν είναι καλό. Δεν ήμουν προετοιμασμένος, αλλά τώρα είμαι εντάξει».

President Donald Trump and First Lady Melania Trump walk on the South Lawn with King Charles and Queen Camilla to visit the new beehive in the White House garden.



Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, ο Τραμπ άλλαξε θέμα και ανέφερε ότι είχε έρθει σε επαφή πρόσφατα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, μιλάω με τον Πούτιν», υποτίθεται ότι είπε ο Τραμπ: «Θέλει πόλεμο».

Σύμφωνα με τη Χίκλινγκ, ο βασιλιάς Κάρολος πρότεινε να συζητήσουν αυτό το συγκεκριμένο θέμα σε μεταγενέστερο στάδιο. Ωστόσο, ο Τραμπ επέμεινε: «Έχω την αίσθηση... αν έκανε αυτό που είπε, θα εξαλείψει τον πληθυσμό». Ο Βρετανός μονάρχης προσπάθησε να στρέψει τη συζήτηση αλλού για άλλη μια φορά, φέρεται να είπε: «Άλλη φορά».

Το γκάρντεν πάρτι στη βρετανική πρεσβεία

Στη συνέχεια, ο Κάρολος και η Καμίλα παραβρέθηκαν σε δεξίωση που έγινε προς τιμήν τους στον κήπο της βρετανικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, όπου έδωσαν το παρών και αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο επικεφαλής των υπηρεσιών Medicare και Medicaid, Μεχμέτ Οζ. Στους καλεσμένους προσφέρθηκαν εδέσματα όπως σάντουιτς με καπνιστό σκωτσέζικο σολομό και ψητό βρετανικό μοσχάρι με χρένο.

Ένα ενθουσιώδες πλήθος συγκεντρώθηκε γύρω από τον βασιλιά καθώς κινούνταν αργά στους κήπους. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν επίσης η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ, η Κέλιαν Κόνγουεϊ, οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές Τεντ Κρουζ και Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο βουλευτής Μάικλ ΜακΚόλ και ο πρώην κυβερνήτης της Βιρτζίνια, Γκλεν Γιάνγκκιν.

Εντάσεις στο παρασκήνιο της επίσκεψης

Η τετραήμερη επίσκεψη, που συμπίπτει με τη 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, πραγματοποιείται σε ένα κλίμα διπλωματικών εντάσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω των έντονων διαφωνιών Στάρμερ και Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν αλλά και των αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια

Για τον Κάρολο, ο κεντρικός άξονας της επίσκεψης θα είναι η «ψυχραιμία και συνέχεια». Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανέφεραν ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται κανονικά, έπειτα από συνεννόηση με τις αμερικανικές αρχές, με εκπρόσωπο να εκφράζει ευγνωμοσύνη σε όσους εργάστηκαν για την ασφάλειά της.

Την Τρίτη, ο βασιλιάς θα παρακαθίσει σε επίσημο δείπνο στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου και θα εκφωνήσει σπάνια ομιλία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη φορά που Βρετανός μονάρχης απευθύνεται σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου, μετά τη βασίλισσα Ελισάβετ το 1991.

Στην ομιλία του αναμένεται να τονίσει ότι, παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες, οι δύο χώρες συνδέονται βαθιά μέσω κοινών δημοκρατικών και θεσμικών παραδόσεων, επισημαίνοντας ότι «ξανά και ξανά οι δύο χώρες βρήκαν τρόπο να έρθουν πιο κοντά». Θα αναφερθεί επίσης στις πρόσφατες εντάσεις και θα εκφράσει τη βαθιά εκτίμηση και φιλία του βρετανικού λαού προς τον αμερικανικό.

Στη συνέχεια, ο Κάρολος θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για να επισκεφθεί το μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου και έπειτα στη Βιρτζίνια, όπου θα συναντήσει περιβαλλοντικές οργανώσεις, έναν τομέα που στηρίζει εδώ και δεκαετίες.

Παρά τις εντάσεις μεταξύ Λονδίνου και Ουάσινγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει τον θαυμασμό του για τον Κάρολο, τον οποίο έχει αποκαλέσει «σπουδαίο άνθρωπο» και «φίλο», διαχωρίζοντας τη στάση του σε σχέση με τη βρετανική κυβέρνηση.