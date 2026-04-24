Politico: Ο βασιλιάς Κάρολος θα συναντηθεί με τον Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη

Συνάντηση με τον δήμαρχο Νέα Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, θα έχει ο βασιλιάς Κάρολος κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με δυο άτομα που συντάσσουν το πρόγραμμα του Βρετανού μονάρχη και μίλησαν στο περιοδικό Politico, ο Κάρολος αναμένεται να καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο του Μανχάταν, την Τετάρτη 30 Απριλίου παρουσία του Ζοχράν Μαμντάνι και άλλων αξιωματούχων της πολιτειακής κυβέρνησης της Νέας Υόρκης.

Όπως σημειώνει το Politico, ο Μαμντάνι, γιος ενός από τους πιο διακεκριμένους μετααποικιακούς θεωρητικούς παγκοσμίως, θα βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής των μέσων ενημέρωσης όταν θα χαιρετήσει τον μονάρχη, οι πρόγονοι του οποίου συνδέονται με το βρετανικό αυτοκρατορικό εγχείρημα, ένα ιστορικό πλαίσιο που επηρέασε και το ακαδημαϊκό έργο του πατέρα του, Μαχμούντ Μαμντάνι.

Η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στο μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου εντάσσεται στο καθιερωμένο πρωτόκολλο των βασιλικών επισκέψεων και αποσκοπεί στην ενίσχυση των στενών δεσμών συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας και της κοινής μνήμης θυσιών. Η παρουσία του δημάρχου της Νέας Υόρκης θεωρείται αναμενόμενη στο πλαίσιο τέτοιων εκδηλώσεων.

Ένα κοινό στοιχείο των δύο ανδρών είναι ότι διατηρούν καλές σχέσεις με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ ανυπομονεί να υποδεχθεί το βασιλικό ζεύγος

Ο βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να ταξιδέψει συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, βασίλισσα Καμίλα. Το πρόγραμμά τους θα «γιορτάσει τους ιστορικούς δεσμούς και τις σημερινές διμερείς σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, με την ευκαιρία της 250ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, γνωστός θαυμαστής της βασιλικής οικογένειας, δήλωσε στα μέσα Μαρτίου στον Λευκό Οίκο ότι «ανυπομονεί να δει τον Βασιλιά». Αλλά από την αρχή του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ και κυρίως τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον οποίο κατηγορεί ότι δεν υποστηρίζει επαρκώς την αμερικανική στρατιωτική δράση.