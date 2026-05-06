Νέα Υόρκη: Η έκπληξη Μαμντάνι σε εκδήλωση της ομογένειας για τον Γιώργο Καραγκούνη και το Euro 2004
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο δήμαρχος Νέας Υόρκης προχώρησε σε ένα πιο χαλαρό σχόλιο που προκάλεσε χαμόγελα στην αίθουσα,
Στο δημαρχείο της Νέας Υόρκης πραγματοποιήθηκε δεξίωση προς τιμήν της ελληνικής ομογένειας, με αφορμή την ενίσχυση των δεσμών της πόλης με την ελληνοαμερικανική κοινότητα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, εκπρόσωποι της ομογένειας, φορείς και προσκεκλημένοι από τον δημόσιο και πολιτικό χώρο, σε ένα κλίμα που συνδύαζε επίσημο χαρακτήρα και έντονο ελληνικό στοιχείο.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι προχώρησε σε ένα πιο χαλαρό σχόλιο που προκάλεσε χαμόγελα στην αίθουσα, αναφερόμενος στον Κώστα Καραγκούνη και στην κατάκτηση του Euro 2004 από την Εθνική Ελλάδας. Η αναφορά αυτή συνδέθηκε με τη διαχρονική απήχηση της ελληνικής ποδοσφαιρικής επιτυχίας, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ομογένεια αλλά και για φιλάθλους διεθνώς.
Ο FLASH κατέγραψε το στιγμιότυπο από την εκδήλωση το οποίο ανέδειξε ένα πιο ανεπίσημο και ανθρώπινο κομμάτι της βραδιάς.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε θερμό κλίμα, με έμφαση στη σημασία της ελληνικής παρουσίας στη Νέα Υόρκη και τη διαρκή συμβολή της ομογένειας στην κοινωνική και πολιτική ζωή της πόλης.