Νέα Υόρκη: Τρομακτικό βίντεο από έκρηξη που εκτοξεύει αστυνομικούς στον αέρα - «Σταθήκαμε τυχεροί»

Η έκρηξη σημειώθηκε τη στιγμή που αστυνομικοί του NYPD επιχείρησαν να εισέλθουν σε κατοικία στην περιοχή Κουίνς της Νέας Υόρκης, έπειτα από κλήση για άτομο που φέρεται να κρατούσε μαχαίρι και παρουσία έντονης μυρωδιάς βενζίνης.

Στο οπτικό υλικό από κάμερα σώματος ακούγεται αστυνομικός να φωνάζει «Είστε καλά;», ενώ οι συνάδελφοί του προσπαθούν να συνέλθουν μέσα στα συντρίμμια.

Λίγο αργότερα, καταγράφεται αστυνομικός να βοηθά δύο μικρά παιδιά να βγουν από το σπίτι, την ώρα που ένοικοι απομακρύνονται εμφανώς σοκαρισμένοι από το σημείο.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ελαφρά συνολικά οκτώ αστυνομικοί, με εγκαύματα και τραύματα στο κεφάλι, ενώ το σπίτι κατέρρευσε ολοσχερώς. Ζημιές προκλήθηκαν και σε γειτονικές κατοικίες.

NYPD Officers Thrown by Queens Explosion Then Run Back into Flames to Save Resident



Eight officers from the New York City Police Department were knocked down by a powerful blast in Queens but regrouped and charged back inside to rescue a trapped resident. #WashingtonEye pic.twitter.com/409Gxa2Dlt — Washington Eye (@washington_EY) April 30, 2026

«Σταθήκαμε πολύ τυχεροί»

«Θέλω να είμαι σαφής: σήμερα σταθήκαμε πολύ τυχεροί», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, τονίζοντας ότι το περιστατικό θα μπορούσε να έχει πολύ πιο σοβαρές συνέπειες.