Με λαμπρότητα η παρέλαση της ελληνικής ομογένειας στη Νέα Υόρκη - Δείτε φωτό, βίντεο

Με μαζική συμμετοχή ομογενών και έντονο συμβολισμό πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Απριλίου στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν η μεγάλη ελληνική παρέλαση της Νέας Υόρκης, για την 205η επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης. Η εκδήλωση, που θεωρείται η μεγαλύτερη δημόσια γιορτή του ελληνισμού εκτός Ελλάδας, ξεκίνησε στις 1:30 το μεσημέρι και συγκέντρωσε συλλόγους, κοινότητες, σχολεία και οργανώσεις από τη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, το Κονέκτικατ, τον Καναδά και την Ελλάδα.

Η παρέλαση τελέστηκε υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης και επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον ισχυρό δεσμό της ομογένειας με την ιστορική μνήμη, την παράδοση και την εθνική ταυτότητα. Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρέθηκαν τόσο τα 205 χρόνια από την Ελληνική Ανεξαρτησία όσο και ο ευρύτερος εορτασμός της ελληνικής παρουσίας στις ΗΠΑ.

Παρέλαση στη Νέα Υόρκη / Φωτ.: Δημήτρης Σουλτογιάννης, flash.gr

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι αποτέλεσαν ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία της πομπής και καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό σε όλη τη διαδρομή. Μαζί τους, παραδοσιακά και πολιτιστικά σχήματα, φιλαρμονικές, μαθητές και φοιτητές έδωσαν τον τόνο σε μια παρέλαση με έντονο ελληνικό χρώμα και ισχυρή συμμετοχή της νέας γενιάς της διασποράς.

Την πομπή πλαισίωσαν ελληνικές και αμερικανικές σημαίες, ιστορικά λάβαρα της Επανάστασης και δεκάδες άρματα και τμήματα οργανώσεων της ομογένειας. Το «παρών» έδωσαν ελληνορθόδοξες ενορίες, πολιτιστικοί και τοπικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς, ακαδημαϊκές ενώσεις και οργανώσεις της κυπριακής κοινότητας, συνθέτοντας μια εικόνα μεγάλης ενότητας και εξωστρέφειας.

Η ατμόσφαιρα στην 5η Λεωφόρο ήταν πανηγυρική, με τους θεατές να χειροκροτούν αδιάκοπα τα τμήματα της παρέλασης, ενώ τα ελληνικά εμβατήρια και τα παραδοσιακά ακούσματα μετέφεραν το εορταστικό κλίμα στην καρδιά του Μανχάταν. Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε ξανά τον ρόλο της ομογένειας ως ζωντανού φορέα της ελληνικής ιστορίας και πολιτιστικής συνέχειας.

Νωρίτερα είχε τελεστεί η επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Μανχάταν, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Εκκλησίας, της ομογένειας και επισήμων, δίνοντας τον εορταστικό τόνο πριν από την έναρξη της παρέλασης.

Το μήνυμα που κυριάρχησε και φέτος ήταν σαφές: η ελληνική παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει ισχυρή, οργανωμένη και βαθιά συνδεδεμένη με τις αξίες της ελευθερίας, της ιστορικής μνήμης και της συλλογικής ταυτότητας.

Την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, καθώς και οι βουλευτές Αθανάσιος Παπαθανάσης από τη ΝΔ και Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην παρέλαση παρέστησαν επίσης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης Ιόνιων Νήσων Ιωάννης Τρεπεκλής, η Δήμαρχος Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα και ο Δήμαρχος Μεσολογγίου Σπυρίδων Διαμαντόπουλος.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εκπροσωπήθηκε απο τον πρέσβη της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον Αντώνη Αλεξανδρίδη, την Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΗΕ πρέσβυ Αγλαΐα Μπαλτά και τη Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στη Ν. Υόρκη πρέσβη Ιφιγένεια Καναρά.

Την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσώπησαν η Αναπ. Επικεφαλής της πρεσβείας στην Ουάσιγκτον Μυριάνθη Σπαθή και ο Γενικός Πρόξενος στη Ν. Υόρκη Κυριάκος Πογιατζής.

Την παρουσίαση της παρέλασης ανέλαβαν ο Δημήτρης Α. Φίλιος, ο Δημήτρης Φιλιππίδης ο Μιχαήλ Στράτης και η Μαριάννα Αποστολάτου.

Στη δοξολογία παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος της Ν. Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι ο οποίος στην ομιλία του τόνισε ότι «η ιστορία της Ν. Υόρκης δεν μπορεί να ειπωθεί χωρίς τους Ελληνοαμερικανούς».

«Η ανεξαρτησία δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι θρίαμβος απέναντι στις αντιξοότητες, απόρριψη της καταπίεσης, μαρτυρία μικρών πράξεων αλληλεγγύης που, χρόνο με τον χρόνο, εξελίχθηκαν σε κίνημα. Δεν είναι κάτι που χαρίζεται. Είναι κάτι που κατακτάται. Σε κάθε εκδοχή της, όπου κι αν πραγματοποιήθηκε — στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ σε ολόκληρο τον κόσμο — το έργο της ανεξαρτησίας υπήρξε έργο των ανθρώπων» ανέφερε ο κ. Μαμντάνι.