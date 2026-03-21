Η υποδοχή Μητσοτάκη στους επαναπατρισθέντες, οι αγκαλιές με τα κουτάβια και ο... Πίνατ

Βίντεο στα social media ανέβασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνάντηση που είχε με τους επαναπατρισθέντες Έλληνες από τη Μέση Ανατολή μαζί με τα κατοικίδιά τους.

«Υποδεχθήκαμε σήμερα συμπολίτες μας που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους!» έγραψε στη λεζάντα της σχετικής ανάρτησής του ο πρωθυπουργός.

EUROKINISSI

Στο βίντεο αποτυπώνονται ανάλαφρες σκηνές με τα ζωάκια και τα παιδιά που παίζουν μαζί τους αλλά και με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη να «μιλάει» με ένα από αυτά. Σε άλλο στιγμιότυπο από αυτή την ξεχωριστή συνάντηση ο πρωθυπουργός ρωτάει ένα χαριτωμένο σκυλάκι πως τον λένε κι εκείνο να γαυγίζει με όλη του τη δύναμη.

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του βίντεο ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνεται με χιούμορ στον Πίνατ, ζητώντας του να είναι... ευγενής κατά την υποδοχή των άλλων ζώων συντροφιάς στο Μαξίμου.

Ιδιαίτερα ευδιάθετος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κρατώντας ένα κουτάβι στην αγκαλιά του μίλησε στους ξεχωριστούς επισκέπτες για την όλη επιχείρηση του επαναπατρισμού του την οποία χαρακτήρισε «ιδιαίτερα δύσκολη». Ο πρωθυπουργός σε μια ιδιαίτερα συγκινητική αποστροφή των όσων είπε τόνισε ότι δεν μπορεί να φανταστεί πως θα μπορούσε κανείς να φύγει αφήνοντας πίσω του το κατοικίδιό του.

EUROKINISSI

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που πραγματοποίησε μια αποστολή σαν αυτή και στη συνέχεια φωτογραφήθηκε με τους επαναπατρισθέντες συμπολίτες μας και τα ζωάκια τους.