Μητσοτάκης: Η Ευρώπη να είναι έτοιμη σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση στο έδαφός της

Την καθιερωμένη του εβδομαδιαία ανασκόπηση ανάρτησε το πρωί της Κυριακής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα μας αλλά και τη διεθνή σκηνή.

Στο μήνυμά του αρχικά στάθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τονίζοντας ότι στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, συζητήθηκε όλο το φάσμα των επιπτώσεων της κρίσης, στις τιμές της ενέργειας, στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις, αλλά και στο μεταναστευτικό.

«Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα, μαζί με τη Γαλλία, υποστήριξε την πρόταση για μορατόριουμ επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές ως βασικό βήμα αποκλιμάκωσης. Ταυτόχρονα, προχωράμε στη θωράκιση της Ευρώπης. Συζητήσαμε πώς θα δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ. Η αλληλεγγύη που επέδειξε η Ελλάδα και άλλα κράτη- μέλη της ΕΕ προς την Κύπρο απέδειξε ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι ενωμένη. Πρέπει, όμως, να είναι και έτοιμη - να έχουμε έναν σαφή και εφαρμόσιμο οδικό χάρτη σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση ευρωπαϊκό έδαφος. Παράλληλα, η ελληνική συνεισφορά από το 2021 με μια συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία ενισχύει την προστασία κρίσιμων υποδομών, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας μας. Η Ελλάδα συνεχίζει να δρα με υπευθυνότητα, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή» ανέφερε.

Παράλληλα, εξήρε την άμεση και αποτελεσματική κινητοποίηση των ελληνικών πολιτειακών Αρχών προκειμένου να απεγκλωβιστούν οι Έλληνες από την εμπόλεμη ζώνη.

«Από την πρώτη ημέρα του πολέμου, η Ελληνική Πολιτεία στάθηκε με συνέπεια και επαγγελματισμό δίπλα στους Έλληνες που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε εμπόλεμες ζώνες. Το Υπουργείο Εξωτερικών διαχειρίστηκε περισσότερα από 10.000 αιτήματα και οργάνωσε, σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, μια σύνθετη επιχείρηση εκκένωσης. Περισσότεροι από 2.000 συμπολίτες μας επέστρεψαν με ασφάλεια από χώρες της περιοχής, με συνδυασμό χερσαίων μέσων, μισθωμένων πτήσεων και πτήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας. Μάλιστα, στην τελευταία πτήση επαναπατρισμού από το Άμπου Ντάμπι και παρά τους αυστηρούς σχετικούς περιορισμούς στην περιοχή, το Υπουργείο Εξωτερικών εξασφάλισε ειδικούς όρους για την επιβίβαση και ζώων συντροφιάς. Έτσι, επέστρεψαν 45 κατοικίδια με τους ιδιοκτήτες τους. Πρόκειται για τη μοναδική πτήση που έλαβε χώρα από εμπόλεμη ζώνη με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ζώων συντροφιάς. Η χώρα μας, πρωτοπορώντας για μια ακόμη φορά, ανέδειξε ένα νέο υπόδειγμα αξίας της κάθε ζωής.

Αυτή η ικανότητα του κράτους να λειτουργεί με σχέδιο, ταχύτητα και ενσυναίσθηση στις κρίσεις, είναι η ίδια που θέλουμε να διέπει και την καθημερινή μας λειτουργία. Γιατί η διεθνής αξιοπιστία που κερδίζουμε έξω, πρέπει να συμβαδίζει με ένα κράτος που γίνεται καθημερινά πιο γρήγορο και αποτελεσματικό στο εσωτερικό του. Και αυτό φαίνεται στην πράξη από τον τρόπο που η οικονομία μας προσελκύει πλέον κεφάλαια».

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε τα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, η πιο σημαντική είδηση της εβδομάδας είναι η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράφηκε και αφορά στον επισιτισμό. «Καλύπτει περίπου 400.000 εργαζόμενους σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από ξενοδοχειακές μονάδες μέχρι ταβέρνες και επιχειρήσεις αρτοποιίας. Έχει διετή διάρκεια και προβλέπει αυξημένες απολαβές από 6 έως 25% για όλες τις ειδικότητες. Οι βασικοί μισθοί θα διαμορφωθούν μεταξύ 950 και 1.000 ευρώ μεικτά ανάλογα με την ειδικότητα και θα επηρεαστούν προς τα πάνω επιδόματα τριετιών, γάμου, σπουδών, ανθυγιεινής εργασίας και εποχικής απασχόλησης. Άλλη μία σημαντική συμφωνία στον χώρο της εργασίας».



Αναφορικά με την απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανήλικους, ο πρωθυπουργός τονίζει ότι «η απαγόρευση γίνεται καθολική και η ευθύνη για τον έλεγχο της ηλικίας περνά πλέον στον πωλητή, με τη βοήθεια ενός νέου ψηφιακού συστήματος επαλήθευσης μέσω των εφαρμογών Gov.gr Wallet και Kids Wallet».

Ο κ. Μητσοτάκης καταλήγει λέγοντας ότι «στόχος όλων των προσπαθειών είναι ένα κράτος που εκσυγχρονίζεται, που νοικοκυρεύεται και που αναπτύσσεται, όχι για τους αριθμούς, αλλά για να επιστρέφει αυτή την πρόοδο με κάθε τρόπο στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής του κάθε πολίτη».