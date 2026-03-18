Η πτήση επαναπατρισμού προσγειώθηκε σήμερα στο Ελ. Βενιζέλος, μεταφέροντας Έλληνες πολίτες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μαζί με τα αγαπημένα τους κατοικίδια. Η επιχείρηση είχε αρχικά προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, αλλά αναβλήθηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Flash.gr/Μιχάλης Λεγάκης

Flash.gr/Μιχάλης Λεγάκης

Οι επιβάτες ευχαρίστησαν το Υπουργείο Εξωτερικών, την ελληνική πρεσβεία αλλά και την αεροπορική εταιρεία που δρομολόγησε την πτήση, για τη φροντίδα και την υποστήριξη που έλαβαν καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης. Η πτήση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ασφάλεια, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την επιχείρηση «Κιβωτός».

Flash.gr/Μιχάλης Λεγάκης

Για πρώτη φορά, προβλέφθηκαν ειδικές ρυθμίσεις ώστε τα περισσότερα κατοικίδια να ταξιδέψουν εντός της καμπίνας μαζί με τους ιδιοκτήτες τους, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Flash.gr/Μιχάλης Λεγάκης

«Καταφέραμε το ακατόρθωτο»

Οι πρώτες δηλώσεις των κατοίκων μετά την προσγείωση στο Ελ. Βενιζέλος ήταν γεμάτες ευγνωμοσύνη. Οι επιβάτες ευχαρίστησαν θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην επιχείρηση επαναπατρισμού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Καταφέραμε το ακατόρθωτο».

Επέστρεψαν οι Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι μαζί με τα κατοικίδιά τους: «Καταφέραμε το ακατόρθωτο» pic.twitter.com/UJi9vOJyDY — Flash.gr (@flashgrofficial) March 18, 2026

Σχετικά με την πτήση, οι πολίτες ανέφεραν ότι το πλήρωμα ήταν φανταστικό και ότι η πτήση ήταν η πιο εύκολη που είχαν κάνει ποτέ, παρά τις δύσκολες συνθήκες. Όπως σημείωσαν, «σε μία εμπόλεμη κατάσταση δεν ξέρεις τι να περιμένεις», γεγονός που καθιστά την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής ακόμη πιο σημαντική.

Flash.gr/Μιχάλης Λεγάκης

Flash.gr/Μιχάλης Λεγάκης