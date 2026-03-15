Νέα πτήση επαναπατρισμού 45 Ελλήνων με τα κατοικίδιά τους από το Ντουμπάι τη Δευτέρα

Νέα πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και των κατοικιδίων τους από το Ντουμπάι σχεδιάζει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για την Δευτέρα 16 Μαρτίου.



Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αεροσκάφος αναμένεται ν’ αναχωρήσει στις 7:00 το πρωί από την Αθήνα για το Ντουμπάι και να επιστρέψει γύρω στις 18:30, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στο εμιράτο.

Η Δανάη Κουκουλομάτη, που ζει στο Ντουμπάι και θέλει να γυρίσει με τα κατοικίδιά της στην Ελλάδα, εξηγεί στον Alpha την κατάσταση που βιώνει η ίδια, αλλά και άλλοι Έλληνες εκεί που θέλουν να επαναπατριστούν με τα ζωάκια τους:





Στην πτήση αναμένεται να βρίσκονται περισσότερα από 45 κατοικίδια και οι ιδιοκτήτες τους.