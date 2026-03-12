Ο απροσδόκητος λόγος πίσω από την επιθυμία κατοίκων του Ντουμπάι να επιστρέψουν παρά τον κίνδυνο

Είναι το δίλημμα αμείλικτο: τον πόλεμο ή τους φόρους; Αν υποχρεωθείς, πρέπει να επιλέξεις. Δεν είχε περάσει ούτε εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και ορισμένοι από όσους είχαν καταφέρει να φύγουν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναζητούσαν τρόπους για να επιστρέψουν.

Ο φόβος για την απώλεια του φορολογικού τους καθεστώτος δεν είναι, εκ πρώτης όψεως, βάσιμος, ωστόσο, είναι υπαρκτός. Το Ντουμπάι, η οικονομική πρωτεύουσα των Εμιράτων, δέχθηκε επιθέσεις ιρανικών drones από την αρχή της σύρραξης ενώ στο στόχαστρο τέθηκαν στη συνέχεια και άλλες χώρες του Κόλπου. Χιλιάδες κάτοικοι όλων των εθνικοτήτων επέστρεψαν στις χώρες της καταγωγής τους, φυσικά καταφύγια από τους βομβαρδισμούς.

Ο φόβος για τον πόλεμο, ωστόσο, έδωσε σύντομα σε αρκετούς τη θέση του στον φόβο για την απώλεια των έως τώρα προνομίων τους. Διακριτικά άρχισαν να αναζητούν τρόπους για να επιστρέψουν στον Ντουμπάι για να μην υποχρεωθούν από τις περιστάσεις να πληρώσουν φόρους στις χώρες καταγωγής τους, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times.



Ντουμπάι: Μηδέν φόροι, μηδέν ασφαλιστικές εισφορές



Ο κλειστός εναέριος χώρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων «μέχρι νεωτέρας» έδινε ως μόνη λύση την αναζήτηση των υπηρεσιών ιδιωτικών αεροπορικών εταιρειών που παρείχαν πτήσεις με προορισμό τα Εμιράτα. «Με δεδομένο τον μίνιμουμ αριθμό ημερών που απαιτούνται στην διάρκεια μίας χρονιάς προκειμένου να δικαιούσαι το φορολογικό καθεστώς, ορισμένοι φαίνεται πως έπρεπε να επιστρέψουν για να τον συμπληρώσουν», εξηγεί στους Financial Times ο Τσαρλς Ρόμπινσον, ιδιοκτήτης της Enterjet, βρετανικής πλατφόρμας ενοικίασης ιδιωτικών τζετ.

Σε ερώτημα της γαλλικής Figaro που επικοινώνησε μαζί του, ο Ρόμπινσον επιβεβαίωσε πως τις τελευταίες ημέρες έχει τουλάχιστον 40 κρατήσεις από πελάτες- Γάλλους και Βρετανούς- κάποιοι από τους οποίους δεν έχουν πρόβλημα να δηλώσουν για ποιον λόγο επιθυμούν οπωσδήποτε να επιστρέψουν. Λογική η αγωνία a priori, τονίζουν φορολογικοί σύμβουλοι: «Το Ντουμπάι έχει μηδέν φόρο εισοδήματος, μηδέν φόρο περιουσίας, μηδέν ασφαλιστικές εισφορές».



Φορολογικός κάτοικος εξωτερικού: Τι ισχύει



Για να αναγνωριστεί κάποιος ως φορολογικός κάτοικος ΗΑΕ, δύο είναι σήμερα οι βασικές οδοί: είτε να διαμείνεις τουλάχιστον 183 ημέρες σε περίοδο 12 διαδοχικών μηνών είτε να διαμείνεις 90 ημέρες σε διάστημα ενός έτους έχοντας έγκυρη βίζα διαμονής, μόνιμη κατοικία και θέση εργασίας ή επιχείρηση στη χώρα.

Ο κανόνας των «183 ημερών» δεν υπολογίζεται απαραίτητα εντός του ημερολογιακού έτους. Αυτό εξηγεί και την δυσφορία όσων είχαν συμπληρώσει λίγες ημέρες διαμονής στα Εμιράτα μέχρι το τέλος του 2025 και βρίσκονται τώρα, στις αρχές του 2026, εγκλωβισμένοι στις χώρες καταγωγής τους χωρίς να μπορούν να επιστρέψουν με κίνδυνο να χάσουν τα προνόμιά τους αφού μετρά ο χρόνος για την συμπλήρωση του αριθμού των ημερών.

Οι χιλιάδες εργαζόμενοι στις χώρες του Κόλπου Γάλλοι, επιπλέον, έχουν κι άλλους λόγους για να ανησυχούν. Εκτός από την απώλεια των φορολογικών προνομίων τους μπορεί να βρεθούν, χωρίς να προλάβουν καν να το αντιληφθούν, φορολογούμενοι υπόχρεοι ξανά στη Γαλλία λόγω της φορολογικής συμφωνίας που έχει συνάψει η χώρα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το άρθρο 4 της συμφωνίας προβλέπει πως σε περίπτωση που ένας Γάλλος εργαζόμενος δεν είναι σε θέση να επιστρέψει στον τόπο εργασίας του για λόγους ασφαλείας ή παύσης των αεροπορικών μεταφορών η μεταφορά της φορολογικής έδρας γίνεται αυτόματα στον τόπο καταγωγής του. Τα στοιχεία αποδεικνύουν πως ο λόγος που σπεύδουν αρκετοί να επιστρέψουν παρά τον πόλεμο είναι, αν μη τι άλλο, βάσιμος αν και εξαιρετικά παρακινδυνευμένος…