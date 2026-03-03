Ντουμπάι: Ο παράδεισος της ερήμου μέσα στο «καμίνι» της Μέσης Ανατολής

Λαμπερό σκηνικό, αφορολόγητοι μισθοί, ευκολία στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Εδώ και δεκαετίες, η διαφημιστική εκστρατεία του Ντουμπάι περιελάμβανε όλα τα παραπάνω, αλλά και κάτι πολύ πιο σημαντικό: την άρρητη υπόσχεση ότι ό,τι κι αν συνέβαινε αλλού στη Μέση Ανατολή, αυτή η πόλη ήταν διαφορετική. Οι συγκρούσεις που αποσταθεροποιούσαν την περιοχή θα σταματούσαν με κάποιο τρόπο στα σύνορα του Ντουμπάι.



Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, όλα αυτά άλλαξαν. Τα αντίποινα του Ιράν στον Κόλπο έπληξαν βασικούς τομείς του Ντουμπάι, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αεροδρόμια, ξενοδοχεία και λιμάνια. Έπληξαν επίσης τα ψυχολογικά θεμέλια μιας πόλης που είχε περάσει τέσσερις δεκαετίες χτίζοντας την ταυτότητά της ως ένα από τα πιο αξιόπιστα μέρη στον κόσμο για επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια αναξιόπιστη γειτονιά.



Οι Αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έναν στενό σύμμαχο των ΗΠΑ, κινήθηκαν γρήγορα για να περιορίσουν το πλήγμα στην εμπιστοσύνη όσο και τις φυσικές επιπτώσεις. Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, Κρίσεων και Καταστροφών των ΗΑΕ δήλωσε ότι η κατάσταση παρέμεινε υπό έλεγχο. Για τους επενδυτές και τους κατοίκους που παρακολουθούσαν εμβληματικά κτίρια να χτυπιούνται από πυραύλους, καθώς αποθήκευαν προμήθειες, οι διαβεβαιώσεις έγιναν δεκτές. Το αν ήταν αρκετές είναι ένα άλλο ερώτημα, όπως σημειώνει το Reuters.



«Το Ντουμπάι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος τώρα»



«Είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο για το οικονομικό μοντέλο του Ντουμπάι», δήλωσε ο Τζιμ Κρέιν, ερευνητής στο Ινστιτούτο Μπέικερ του Πανεπιστημίου Ράις.

«Η ζημιά μπορεί να είναι μικρή και το μεγαλύτερο μέρος του πόνου μέχρι στιγμής είναι ψυχολογικό. Αλλά η κατάσταση του Ντουμπάι ως ασφαλούς καταφυγίου για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις τους αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο. Όσο περισσότερο συνεχίζεται ο πόλεμος, τόσο πιο έντονη θα είναι η αναζήτηση εναλλακτικών τοποθεσιών. Το Ντουμπάι χρειάζεται να τελειώσει αυτός ο πόλεμος τώρα. Το διεθνές κεφάλαιο παρουσιάζει κινητικότητα».



Σε ένδειξη των συνεχιζόμενων πιέσεων, οι χρηματιστηριακές αγορές των ΗΑΕ παρέμειναν κλειστές τη Δευτέρα (02/03) και την Τρίτη (03/03), ενώ οι διακοπές στην τεχνολογία μετά από ένα πλήγμα στις εγκαταστάσεις cloud computing της Amazon επηρέασαν ορισμένες τραπεζικές δραστηριότητες, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει την κατάσταση. Δεκάδες χιλιάδες παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ, καθώς οι εναέριοι χώροι παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό κλειστοί.



Πώς το Ντουμπάι έγινε παγκόσμιο οικονομικό κέντρο



Η μετατροπή του Ντουμπάι από ένα μέτριο λιμάνι εξόρυξης μαργαριταριών και αλιείας σε ένα παγκόσμιο οικονομικό κέντρο ήταν ένα έργο δεκαετιών. Η έναρξη λειτουργίας της αεροπορικής εταιρείας Emirates το 1985, τα εγκαίνια του Burj Al Arab το 1999 και οι νόμοι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 που επέτρεπαν σε αλλοδαπούς να αποκτήσουν ακίνητα για πρώτη φορά ήταν οι πυλώνες του «brand Dubai».

Η οικονομία του Ντουμπάι τροφοδοτείται σχεδόν πλήρως από μη πετρελαϊκούς τομείς, με το πετρέλαιο να αντιπροσωπεύει πλέον λιγότερο από το 2% του ΑΕΠ. Ένα μείγμα εμπορίου, τουρισμού, ακινήτων υψηλής ποιότητας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, βασισμένο σε ένα κανονιστικό πλαίσιο που αντικατοπτρίζει το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, το έχει αντικαταστήσει.



Το γειτονικό Άμπου Ντάμπι, το οποίο κατέχει περισσότερο από το 90% των αποθεμάτων πετρελαίου των ΗΑΕ, εξακολουθεί να εξαρτάται περισσότερο από τα έσοδα από το πετρέλαιο για ανάπτυξη.



Η Βηρυτός ήταν η διεθνής οικονομική πρωτεύουσα της περιοχής μέχρι που ο εμφύλιος πόλεμός της τη δεκαετία του 1970 διέλυσε αυτή την εικόνα. Το Μπαχρέιν κάλυψε το κενό μέχρι που η άνοδος του Ντουμπάι το κατέστησε έναν πιο μετριοπαθή παράγοντα.



Κάθε διαδοχή βασίστηκε στην ίδια υπόσχεση: μια σταθερή, ανοιχτή εναλλακτική λύση σε σχέση με οπουδήποτε χτύπησε η τελευταία κρίση της περιοχής. Το Ντουμπάι τήρησε αυτή την υπόσχεση πληρέστερα από οποιονδήποτε από τους προκατόχους του.



Πώς το Ντουμπάι εκμεταλλεύθηκε τη γεωπολιτική αστάθεια



Η άνοδος του Ντουμπάι βασίστηκε εν μέρει στην αστάθεια των άλλων. Με τους Σύρους να εκτοπίζονται από εμφύλιες συγκρούσεις, τις πλούσιες οικογένειες που έχουν πληγεί από την Αραβική Άνοιξη και πιο πρόσφατα τους Ρώσους να εγκαταλείπουν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, οι νέοι κάτοικοι έριξαν κεφάλαια και ταλέντα στο εμιράτο.

Ο αριθμός των εκατομμυριούχων που μετακινούνται σε όλα τα ΗΑΕ εκτοξεύτηκε, από περίπου 1 εκατομμύριο το 1980 σε 11 εκατομμύρια το 2024. Πέρυσι, τα ΗΑΕ ήταν σε καλό δρόμο για να προσελκύσουν ένα ρεκόρ 9.800 εκατομμυριούχων που μετακινούνται, περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, σύμφωνα με την Henley & Partners.



Τα χρήματα έχουν εισρεύσει στον τομέα των ακινήτων, ωθώντας την Emaar Properties του Ντουμπάι σε ρεκόρ στις 25 Φεβρουαρίου, αποτιμώντας την εταιρεία σε περίπου 149 δισεκατομμύρια ντιρχάμ (40,6 δισεκατομμύρια δολάρια).



Η δημιουργία του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Κέντρου του Ντουμπάι (DIFC) το 2004 έδωσε ώθηση σε μια προσπάθεια προσέλκυσης χρηματοπιστωτικών εταιρειών. Μέχρι το τέλος του 2025, το DIFC φιλοξένησε περισσότερες από 290 τράπεζες, 102 hedge funds, 500 εταιρείες διαχείρισης περιουσίας και 1.289 οντότητες που σχετίζονται με οικογένειες.



Τι άλλαξε το Σάββατο (28/02)



Ωστόσο, τα τρωτά σημεία παραμένουν. Το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 1/5 του παγκόσμιου αργού πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης, διασχίζει την αυλή του Ντουμπάι. Το Ιράν, μια χώρα που έχει τόσο το κίνητρο όσο και την ικανότητα να αποσταθεροποιήσει το εμπόριο του Κόλπου, βρίσκεται ακριβώς απέναντι.

Οι υλικές ζημιές το Σαββατοκύριακο ήταν σοβαρές. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι επλήγη, μια θέση ελλιμενισμού στο λιμάνι Τζεμπέλ Άλι τυλίχτηκε στις φλόγες και το Burj Al Arab υπέστη ζημιές από θραύσματα αναχαίτισης. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 58 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.



«Οι άνθρωποι φοβούνται. Είναι η πρώτη φορά που πρέπει να κρυφτούν σε υπόγεια μέρη. Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, πρέπει να κλείσει για λίγες μέρες», δήλωσε ο Ναμπίλ Μιλάλι, διαχειριστής χαρτοφυλακίου πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στην Edmond de Rothschild Asset Management. Μείωσε την έκθεση της εταιρείας σε μετοχές παγκοσμίως την περασμένη εβδομάδα για να προετοιμαστεί για την πιθανότητα επίθεσης στο Ιράν.



«Υπάρχει 70% πιθανότητα να διατηρήσουμε ασφάλιστρα γεωπολιτικού κινδύνου (στην περιοχή) για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Μια πηγή σε μια μεσαίου μεγέθους επενδυτική εταιρεία με έδρα τα ΗΑΕ δήλωσε ότι η εταιρεία τους είχε αρχίσει να σχεδιάζει προληπτικά τις απολύσεις και να σταματά την άντληση κεφαλαίων.



Η ζήτηση για ράβδους χρυσού αυξήθηκε κατακόρυφα, δήλωσε μια πηγή από τη βιομηχανία κοσμημάτων. Οι διεθνείς ιδιωτικές τράπεζες, οι οποίες είχαν επεκτείνει τις συμβουλευτικές τους δραστηριότητες στο εμιράτο, ενδέχεται επίσης να επανεκτιμήσουν το εύρος της παρουσίας τους, σύμφωνα με έναν ιδιώτη τραπεζίτη.



Οι εταιρείες μπορεί να αρχίσουν να επανεξετάζουν την εξυπηρέτηση πελατών τοπικά έναντι άλλων τοποθεσιών, δήλωσε ο τραπεζίτης.



«Τα ΗΑΕ έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα στις κρίσεις»

«Ιστορικά, αγορές όπως τα ΗΑΕ έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της COVID, υποστηριζόμενης από ισχυρή πολιτική αντίδραση και διακυβέρνηση», δήλωσε ο Μαντούρ Κακάρ, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Elevate Financial Services.



«Σε αυτό το στάδιο, μια ευρεία διαρθρωτική ανακατανομή θεσμικού κεφαλαίου μακριά από τα ΗΑΕ ή τον ευρύτερο Κόλπο φαίνεται απίθανη, εκτός εάν οι εντάσεις κλιμακωθούν ουσιαστικά ή επιμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα».



Δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία για τις εκροές κεφαλαίων. Η αναστολή των συναλλαγών στα χρηματιστήρια του Άμπου Ντάμπι και του Ντουμπάι στις 2 και 3 Μαρτίου σηματοδοτεί ένα πρωτοφανές βήμα για τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΑΕ.



«Είναι πραγματικά μια αρκετά μεγάλη αλλαγή στις αντιλήψεις», δήλωσε ο Γουίλιαμ Τζάκσον, επικεφαλής οικονομολόγος αναδυόμενων αγορών στην Capital Economics. «Οι οικονομίες του Κόλπου θεωρούνται γενικά ασφαλείς από τα ιρανικά αντίποινα. Νομίζω ότι (αυτό) έχει πραγματικά αλλάξει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου».



Ο αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από το πόσο θα συνεχιστεί η σύγκρουση, είπε. «Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια αρκετά μεγάλη πρόκληση, ιδιαίτερα όταν σκεφτόμαστε ορισμένες από τις προσπάθειες διαφοροποίησης που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή».