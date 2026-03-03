Οι «κροίσοι» εγκαταλείπουν τον Κόλπο - Πληρώνουν «χρυσάφι» για ένα τζετ

Το Ριάντ αποτελεί εδώ και μέρες «δίοδο» διαφυγής για τους ζάπλουτους του πλανήτη, μετά την Μέση Ανατολή. Ωστόσο, το αίσθημα ασφάλειας που σε ειρηνικούς καιρούς εμπνέει η εν λόγω περιοχή έχει εξανεμιστεί, από τη στιγμή που ιρανικοί πύραυλοι και drones έπληξαν Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι, αλλά και το Κατάρ και το Μπαχρέιν, κάνοντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες των πόλεων να ψάχνουν εναγωνίως τρόπους να τις εγκαταλείψουν.

Το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Ριάντ παραμένει από τα λίγα που λειτουργούν κανονικά, με αποτέλεσμα πολλοί να ταξιδεύουν οδικώς μέχρι εκεί για να επιβιβαστούν σε ιδιωτικές ή εμπορικές πτήσεις. Έτσι, το Ριάντ έχει αποκτήσει νέο ρόλο ως βασικός κόμβος διέλευσης.

Όπως αναφέρει το semafor.com και σύμφωνα με τον Ian McCaul από τη βρετανική εταιρεία Alma Risk, πελάτες κάθε είδους —από οικογένειες μέχρι επιχειρήσεις— ζητούν βοήθεια για να φύγουν, είτε για λόγους ασφάλειας είτε επειδή χρειάζονται απλώς τη δυνατότητα μετακίνησης.

Η αυξημένη χρήση του Ριάντ ως ενδιάμεσου σταθμού οφείλεται και στη χαλάρωση των διαδικασιών χορήγησης βίζας, καθώς πλέον πολλές εθνικότητες μπορούν να εξασφαλίσουν άδεια εισόδου κατά την άφιξη, σε αντίθεση με το παρελθόν όπου απαιτούνταν χρονοβόρες διαδικασίες.

Παράλληλα, η πόλη δεν έχει δεχθεί το κύριο κύμα των ιρανικών επιθέσεων, γεγονός που της επιτρέπει να διατηρεί ανοιχτό τον εναέριο χώρο της. Ο διάδοχος πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είχε δηλώσει νωρίτερα ότι δεν θα επιτραπεί η χρήση του σαουδαραβικού εδάφους ή εναέριου χώρου για επιθέσεις κατά του Ιράν, επιδιώκοντας να αποφύγει την άμεση εμπλοκή.

Ομαλά η καθημερινότητα στο Ριάντ

Στο μεταξύ, η καθημερινότητα στο Ριάντ συνεχίζεται σχετικά ομαλά, παρότι άλλες πόλεις της περιοχής έχουν δεχθεί πλήγματα. Ορισμένα σχολεία ξένων κοινοτήτων έχουν στραφεί σε διδασκαλία εξ αποστάσεως, ενώ οργανισμοί όπως το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων έχουν συστήσει σε μέρος του προσωπικού να εργάζεται από το σπίτι.

Ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας οργανώνουν οδικές μεταφορές περίπου δέκα ωρών με SUV από το Ντουμπάι προς το Ριάντ και στη συνέχεια ναυλώνουν ιδιωτικά αεροσκάφη για την απομάκρυνση των πελατών τους. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι πελάτες; Μεταξύ άλλων, πρόκειται για ανώτερα στελέχη σε παγκόσμιες χρηματοοικονομικές εταιρείες και άτομα που ανήκουν στην παγκόσμια ελίτ και βρέθηκαν στην περιοχή είτε για επαγγελματικούς λόγους ή για αναψυχή. Τη δεδομένη στιγμή, η αυξημένη ζήτηση έχει εκτοξεύσει το κόστος τόσο των ιδιωτικών τζετ όσο και των μεταφορών.

Ο επικεφαλής της εταιρείας ιδιωτικών πτήσεων Vimana Private Αμίρ Νάραν, ανέφερε ότι η Σαουδική Αραβία αποτελεί ουσιαστικά τη μοναδική ρεαλιστική επιλογή εξόδου αυτή τη στιγμή, με το κόστος μιας πτήσης από το Ριάντ προς την Ευρώπη να φτάνει έως και τα 350.000 δολάρια.

Αρχικά εξετάστηκε και το Ομάν ως εναλλακτική διαδρομή, όμως μετά από ιρανικά πλήγματα σε λιμάνι και πετρελαιοφόρο στη χώρα, αυτή η επιλογή εγκαταλείφθηκε, αφήνοντας το Ριάντ ως την ασφαλέστερη δίοδο διαφυγής.