Την πρώτη μεγάλη δοκιμασία της αντιμετωπίζει η αγορά ακινήτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά τα αλλεπάλληλα πυραυλικά «χτυπήματα» από ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και σε γύρω περιοχές. Η αναταραχή που προκλήθηκε στους επενδυτές των Εμιράτων, καταδεικνύει τον βαθμό στον οποίο Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι εξαρτώνται από τα υπεράκτια κεφάλαια για να διατηρήσουν την οικοδομική τους δραστηριότητα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, οι επιθέσεις σε αεροδρόμια, λιμάνια και κατοικημένες περιοχές και στις δύο πόλεις έχουν πλήξει τη φήμη της περιοχής ως μία από τις πλέον σταθερές παγκοσμίως. Οι κατασκευαστές που είχαν ξεπουλήσει μέσα σε λίγες ώρες έργα εκτός σχεδίου, βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή αντιμέτωποι με ένα έντονα μεταβαλλόμενο σκηνικό, όσον αφορά στη ζήτηση των ακινήτων.

Οι εκτός σχεδίου συμφωνίες αποτελούσαν το 65% των συναλλαγών στο Ντουμπάι το 2025, κάτι που σημαίνει ότι οι περισσότερες αγορές αφορούσαν κατοικίες που δεν είχαν ακόμη κατασκευαστεί. Ωστόσο, με τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις, η επιθυμία των επενδυτών να επενδύσουν στα Εμιράτα, δείχνει να εξανεμίζεται.

«Βουτιά» στις μετοχές των κατασκευαστών

Christoph Schulz/Unsplash

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου, οι μετοχές των κατασκευαστών του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι, καταποντίστηκαν. Ειδικότερα, οι μετοχές των Aldar Properties (ALDAR.AD) και Emaar Properties (EMAR.DU), των μεγάλων «δυνάμεων» πίσω από το Ντουμπάι και το Μπουρτζ Χαλίφα, μειώθηκαν και οι δύο κατά 5%, ενώ οι τιμές των ομολόγων των μεγάλων κατασκευαστών μειώθηκαν απότομα.

Για πολλούς οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές.

Ένας ανώτερος τραπεζίτης ακινήτων δήλωσε ότι η εταιρεία του είχε αυτή την εβδομάδα αναβάλει μια προγραμματισμένη αύξηση κεφαλαίου για ακίνητα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Οι επενδυτές δεν σκέφτονται σε αυτό το στάδιο να επενδύσουν στην περιοχή», είπε, προσθέτοντας ότι το ποσοστό κινδύνου για τα ακίνητα στα Εμιράτα έχει πολλαπλασιαστεί.

Οι διεθνείς δανειστές, πρόσθεσε, θα αντιμετωπίσουν πιέσεις ως προς τη μείωση των νέων δανείων, ενδεχομένως αναγκάζοντας σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων εάν ο πόλεμος συνεχιστεί.

Ράλι με υπερσυμπιεστή

Ο ορίζοντας του Ντουμπάι έχει μεταμορφωθεί ριζικά εδώ και δύο δεκαετίες χάρη στην πρωτοποριακή κατασκευαστική φιλοδοξία. Το Παλμ Τζουμέιρα, κάποτε ένα ριζοσπαστικό «πείραμα», αποτελεί πλέον ένα καθιερωμένο δείγμα πλούτου. Το Παλμ Τζεμπέλ Άλι, ένα μεγαλύτερο έργο επίσης σε σχήμα φοίνικα, αναδύεται από τον Κόλπο με γερανούς να χαράσσουν το περίγραμμά του. Το Άμπου Ντάμπι έχει επίσης αναδιαμορφώσει τις ακτές του μέσω μιας πιο ήπιας αλλά εξίσου φιλόδοξης οικοδομικής προσπάθειας.

Η άνοδος των ακινήτων επιταχύνθηκε μετά την COVID-19, καθώς το αφορολόγητο καθεστώς των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η απελευθέρωση των θεωρήσεων και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις προσέλκυσαν πλούσιους μετανάστες. Ρώσοι που εγκατέλειψαν τον πόλεμο στην Ουκρανία, δισεκατομμυριούχοι, οικογενειακά γραφεία και hedge funds έριξαν χρήματα σε ακίνητα, προσελκύοντας τον μηδενικό φόρο εισοδήματος και ένα επιχειρηματικό κλίμα που στόχευε να ανταγωνιστεί παγκόσμιους χρηματοοικονομικούς κόμβους.

«Έκρηξη» πληθυσμού και πλούτου

Το Άμπου Ντάμπι - Gamze Teoman/Unsplash

Μέχρι το 2025, ο πληθυσμός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ξεπερνούσε τα 11 εκατομμύρια, με τους ομογενείς να αποτελούν σχεδόν το 90% των κατοίκων, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στον κόσμο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Οι τιμές των ακινήτων στο Ντουμπάι αυξήθηκαν κατά 60% μεταξύ 2022 και του πρώτου τριμήνου του 2025, σύμφωνα με τον οίκο Fitch. Η ανάπτυξη συνεχίστηκε στα τέλη του περασμένου έτους, με τις τιμές κατοικιών να αυξάνονται σχεδόν κατά 13% σε ετήσια βάση το τέταρτο τρίμηνο, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων ακινήτων CBRE. Οι τιμές κατοικιών στο Άμπου Ντάμπι αυξήθηκαν σχεδόν κατά 32% την ίδια περίοδο.

«Η πραγματική επίδραση στα ακίνητα θα πρέπει να μετρηθεί με βάση το επίπεδο της ζήτησης μόλις σταματήσει ο πόλεμος. Εκεί θα γίνει αισθητός ο πραγματικός αντίκτυπος», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ghaf Benefits, μιας εταιρείας της Lunate στο Άμπου Ντάμπι, Μοχάμεντ Άλι Γιασίν.

Σημείωσε επίσης ότι οι εισηγμένες μετοχές κατασκευαστών υποχώρησαν την Τετάρτη 4 Μαρτίου κατά 5%.