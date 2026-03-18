Premia Properties: Εκδίδει νέο ομολογιακό δάνειο έως 150 εκατ. ευρώ

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Premia Properties στη συνεδρίαση της 17ης Mαρτίου 2026 αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού έως 150.000.000 ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 105.000.000 ευρώ, με διάρκεια επτά (7) έτη, τη διάθεση των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της. Mε το ομολογιακό δάνειο θα χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων

To 2025, η Premia υλοποίησε ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 180 εκατ. ευρώ, χάρις στο οποίο σήμερα το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αποτελείται από 75 ακίνητα , συνολικής επιφάνειας 576.000 τ.μ. και με την αξία των επενδύσεων, να σημειώνει αύξηση κατά 39% έναντι του 2024, σε 692,4 εκατ. ευρώ. Απώτερος στόχος την προσεχή διετία, είναι η συνολική αξία του ενεργητικού της Premia να ανέλθει σε 1 δις ευρώ, από 737 εκατ. ευρώ, που ήταν στο τέλος του 2025.